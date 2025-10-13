FV Hassia Kempten überzeugt gegen Waldalgesheimer Zweite

MAINZ-BINGEN. Sieben Partien wurden am zurückliegenden Sonntag in der B-Klasse Mainz-Bingen West ausgetragen. Bei einer angesetzten Begegnung ertönte kein Anpfiff.

TSG-Spielertrainer Leon Eden sagte: „Wir hatten einige angeschlagene Spieler nach dem harten Pokalkampf unter der Woche gegen 1817. Deswegen sind wir sehr froh, dass Finthen nicht zum Stolperstein geworden ist und wir die nächsten drei Punkte eingefahren haben. Aber wir haben uns gegen eine defensiv gut organisierte Mannschaft wieder unnötig schwergetan. Was alles mit einer gewissen Passgenauigkeit und -schärfe möglich ist, hat man dann in der zweiten Hälfte erahnen können. Insgesamt ein verdienter Sieg in einem - auch wenn sieben Tore gefallen sind - spielerisch schwachen Spiel.”

„Am Ende des Tages ist das Ergebnis mit 5:2 sehr deutlich, spiegelt aber nicht den gesamten Spielverlauf wider. Bretzenheim hat im Stile einer Spitzenmannschaft gespielt und wir haben es versäumt, rechtzeitig die Chancen zu nutzen. Das müssen wir uns selbst ankreiden und nächste Woche in Kempten besser machen”, so die Einschätzung von Mergim Ramadani, dem sportlichen Leiter der Fontana.

Tore: 1:0 Leon Gerlach (23.), 1:1 Eigentor von Tim Müller (35.), 1:2 Sascha Szep (71.), 1:3, 1:4 Lorin Armbruster (76., 85.), 2:4 David Häfner (88., direkter Freistoß), 2:5 L. Armbruster (90.+3), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Jonas Jahn (VfL Fontana Finthen II) wegen Ballwegschießens (86.)

SV Ober-Olm II – Spvgg. Ingelheim II

Nach Auskunft bei Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein hätten die Hausherren nicht genügend Spieler zur Verfügung gehabt. Es wird keinen Nachholtermin geben und die drei Zähler werden an die Ingelheimer gehen.

SV Alemannia Waldalgesheim II – FV Hassia Kempten 1:4 (1:3)

Christian Bernd, der Co-Trainer der Hassia, kommentierte: „Von Beginn an hat die junge, starke und faire Mannschaft aus Waldalgesheim ein gutes Passspiel gezeigt und versucht, das Spiel aufzubauen. Unsere Mannschaft hat mit einer starken und geschlossenen Teamleistung dagegengehalten und die individuellen Fehler des Gegners konsequent ausgenutzt.“

FV-Kapitän Tobias Wilbert ergänzte: „Wir sind von der ersten Minute an gut im Spiel gewesen und haben intensiv gepresst. Bis auf die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit eine fast perfekte Leistung. Man hat einfach gemerkt, dass wir nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche eine Reaktion zeigen wollten. Aufgrund der Chancenverteilung war der Sieg auch in der Höhe verdient.“

Bei der Hassia stach Noah Thelen mit vier Treffern heraus.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Noah Thelen (9., 13., 20.), 1:3 Niklas Wein (31.), 1:4 N. Thelen (90.)

TSG Hechtsheim – SG Gensingen/Grolsheim 4:0 (1:0)

„Es war ein rau geführtes Spiel, was unser Passspiel nicht gefördert hat. Von unserer Seite war es daher unsauber – technisch und taktisch. Ein wunderschönes Freistoßtor hat die Dose geöffnet und wir haben uns step by step über die Chancen die Tore erarbeitet. Im Großen und Ganzen ein sehr verdienter Sieg, wobei ich glaube, dass einige Gegner gegen Gensingen stolpern werden, weil sie einen hervorragenden Torwart und eine erfahrene Abwehr haben”, berichtete TSG-Trainer Dragutin Latincic.

Tore: 1:0 Borivoje Slavisa Saitovic (32., direkter Freistoß), 2:0 Umut Ali Azsari (62.), 3:0 Mohamed Abdelwahab (70.), 4:0 Paul Neff (81.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Serhat Kilic (64./SG Gensingen/Grolsheim), Rote Karte für Koray Tasaroglu (TSG Hechtsheim) wegen Beleidigung (90.+3)

SNK Bosnjak Mainz – SG SpoDrOck 3:3 (1:2)

SNK-Spielertrainer Selvedin Delic äußerte sich folgendermaßen: „Ich finde, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Wir sind gut in das Spiel zurückgekommen. Hätten wir den Elfer kurz vor der Pause reingemacht, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen.”

Tore: 0:1 Luke Reichwald (5.), 0:2 Tobias Enslinger (26.), 1:2 Michele Fortunato (34.), 1:3 L. Reichwald (48.), 2:3 Asmir Delibasic (77.), 3:3 Haris Hot (90.), Besonderes Vorkommnis: Becir Hodzic (SNK Bosnjak Mainz) verschießt FE (42.)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – TSG Heidesheim 6:2 (3:0)

„Der Sieg geht über den Spielverlauf hinweg sicherlich in Ordnung. Bei 3:0 zur Halbzeit und Überzahl sollte man auch sicherlich auf einen kompromisslosen zweiten Spielabschnitt hoffen. Aber es kommt durchaus auch schon mal anders als man denkt. Der Gegner wehrt sich, kommt zu Chancen und letztlich auch zum Torerfolg. Ich will nicht sagen, dass wir in diesem Spielabschnitt komplett den Faden verloren haben, aber der Fußball macht manchmal seltsame Sachen. Wir freuen uns über drei wertvolle und absolut verdiente Punkte, auch wenn Heidesheim bis zum Schluss - auch in Unterzahl – dagegengehalten hat”, so das Fazit von Adrian Scherffius, dem sportlichen Leiter der TSVgg.

Tore: 1:0 Luke Mielitz (2.), 2:0 Eigentor von Paul Born (27.), 3:0 Felix Becker (37.), 3:1 Vincent Hauptmann (52.), 4:1 David Lipinski (63.), 4:2 Asmir Sinanovic (64.), 5:2 Leon Kopp (78.), 6:2 Moritz Dittrich (82.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Kevin Brunn (45./TSG Heidesheim), 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Jan Niklas Zenkner (TSVgg. Stadecken-Elsheim) wegen Unsportlichkeit (85.)

Spvgg. Dietersheim – FC Fortuna Mombach II 2:0 (2:0)

Spvgg-Trainer Christoph Friedrich teilte mit: „Es war keine gute Leistung von uns, aber der Sieg war nie gefährdet. Mombach ist nur einmal vor das Tor gekommen. Wir waren leider vom Kopf her nicht bereit.” Friedrich vermutete, dass die bisher beste Saisonleistung im Pokal gegen den VfL Frei-Weinheim Körner gekostet habe.

Tore: 1:0 Noah Elias Worf (24.), 2:0 Bennet Reisch (39.)