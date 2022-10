FV Hambrücken - ATSV Mutschelbach II 0:4 (0:2)

Von Beginn an spielte nur unsere Oberliga-Reserve. In der Anfangsviertelstunde waren durch schöne Spielzüge bereits mehrere Großchancen zu verzeichnen, bis Michel Muselewski nach Vorlage von Pascal Pfeiffer zur hochverdienten Führung verwandelte. Defensiv sehr stabil und offensiv mit viel Ballbesitz sowie schönen Spielzügen dominierte die junge ATSV-Elf das Spielgeschehen. Einzig und allein die Chancenverwertung lies zu Wünschen übrig. In der 35. Spielminute köpfte dann endlich Jan Sauter nach schöner Vorlage von Matthias Schäfer zum 0:2 ein.



Nach dem Seitenwechsel machte unsere Zweite so weiter. Kurz nach dem Seitenwechsel war es Matze Schäfer, der nach einem schönen Diagonalball von Luca Obermeier freigespielt wurde und eiskalt zum 0:3 verwandelte. Anschließend verflachte das Spielt etwas. Die Doppelchance von Hambrücken in der 60. Minute war mit die einzige Offensivaktion der Heimelf, welche unser Keeper Pascal Schwab vereitelte. Den Schlusspunkt eines sehr ansehnlichen Spiels setzte wiederum Schäfer kurz vor Schluss nach einem Konter.

Ein wichtiger und verdienter Sieg gegen einen kampfstarken Gegner. Zu erwähnen heute ist neben der spielerischen Qualität auch sicherlich das gute Defensivverhalten. Kein Gegentreffer, viele gute Spielzüge und einige Tore – was will das Fußballherz mehr!?



Am kommenden Freitagabend kommt der ASV Durlach zum Flutlichspiel nach Mutschelbach. Auch hier wird unsere Zweite versuchen, ihre spielerischen Stärken erneut unter Beweis zu stellen und versuchen, dem Aufstiegsfavorit ein Bein zu stellen.