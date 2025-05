FV GW Ottenbronn und TuS Ergenzingen marschieren im Gleichschritt

---

In einem einseitigen Spitzenspiel unterstrich Ottenbronn seine Aufstiegsambitionen mit einem souveränen 3:0-Erfolg. Julian Immisch brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung und legte in der 32. Minute nach. Marco Schönfelder sorgte mit dem 3:0 (40.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Baiersbronn blieb über weite Strecken harmlos und fand offensiv kaum statt. ---

Ein Spiel, das von Taktik und intensiven Zweikämpfen geprägt war, entschied Dogukan Kilicaslan in der 69. Minute mit einem platzierten Abschluss. Die Heimelf sicherte sich mit einer disziplinierten Defensivleistung drei wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten. Gechingen blieb erneut offensiv zu harmlos. ---

Der Tabellenführer tat sich zunächst schwer und geriet durch Jonathan Siegel (17.) in Rückstand. Doch Ergenzingen reagierte entschlossen: Dennis Schanz (25.) und Adrian Brose (29.) drehten die Partie noch vor der Pause. Lennart Weipert setzte mit dem 3:1 in der 77. Minute den Schlusspunkt. Ein reifer Auftritt der Gäste, die damit ihre Tabellenführung behaupten. ---

Salzstetten zeigte sich in Torlaune und ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Bereits nach sieben Minuten traf Marc Bühler zur Führung, ehe Sinan Burhan mit einem Dreierpack (23., 62., 90.) glänzte. Rui Leandro Paixao erhöhte zwischendurch in der 84. Minute auf 4:0. Marschalkenzimmern bleibt weiter sieglos und tief im Tabellenkeller. ---

Altburg kontrollierte das Spiel gegen defensiv eingestellte Gündringer und setzte in der zweiten Hälfte die entscheidenden Nadelstiche. Savino Marotta traf in der 56. Minute zur verdienten Führung, Jan Hölzle erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Gündringen konnte offensiv kaum Akzente setzen. ---

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in dieser Begegnung. Ishak Bayrak sorgte mit einem lupenreinen Hattrick (17., 18., 34.) für eine frühe Vorentscheidung. Edvin Saipi (38.), Patriot Behramaj (53.) und Mehmet Sejdiu (78.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Mitteltal-Obertal blieb in jeder Hinsicht chancenlos. ---

Trotz einer starken ersten Hälfte, in der Jannik Baumann in der 16. Minute zur Führung traf, musste sich Vöhringen gegen effiziente Gäste geschlagen geben. Tobias Essig verwandelte das Spiel mit einem Doppelpack (50., 70.) zugunsten der Gäste aus Nagold, die sich damit im Mittelfeld weiter festsetzen. ---

In einem wahren Offensivspektakel setzte sich Freudenstadt spät durch. Nach Toren von Patrick Ostojic (25.) und Matthias Weimer (47., 68.) sah alles nach einem sicheren Auswärtssieg aus. Doch Eutingen kam zurück: Liam Weyherter (72.) und Alexander Esslinger (45., 82.) egalisierten. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Leon Lisicar zum umjubelten Sieg für die Gäste. ---

Ein emotionales Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Gültlingen startete besser und ging durch Justin Göppert in der 6. Minute in Führung. Mert Karaaslan drehte die Partie mit einem Doppelpack (23., 25.) für die Hausherren. Dominic Blum glich in der 40. Minute aus und avancierte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner.

