FV GW Ottenbronn distanziert das Tabellenschlusslicht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit dem heutigen Abschluss des 20. Spieltags in der Bezirksliga Nordschwarzwald festigen die Gastgeber ihre Position im gesicherten Mittelfeld, während die Sorgen am Tabellenende für die Gäste weiter wachsen.

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In einer Begegnung, die von der ersten Minute an von hoher Intensität und taktischer Disziplin geprägt war, empfing der 1. FC Altburg den Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach. Vor 250 Zuschauern entwickelte sich eine wahre Geduldsprobe für beide Mannschaften. Lange Zeit neutralisierten sich die Teams, sodass die Zuschauer bis tief in die zweite Halbzeit auf den ersten Torerfolg warten mussten. Die Erlösung für die Gastgeber folgte schließlich in der 77. Minute: Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand erzielte Zsolt Balogh.

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In Ahldorf sahen die Zuschauer eine hart umkämpfte Punkteteilung. Die Gastgeber gingen in der 26. Minute durch den Treffer von Raphael Hopf mit 1:0 in Führung. Diese knappe Führung verteidigte die Spielgemeinschaft bis tief in die zweite Halbzeit, ehe der SV Eutingen durch Kai Sieb in der 77. Minute zum 1:1-Ausgleich kam. Für Ahldorf/Mühlen bedeutet dieser Punktgewinn den Verbleib auf dem 14. Tabellenplatz mit nun 22 Punkten, während Eutingen mit 29 Zählern den achten Rang festigt.

Der SV Baiersbronn hielt den Anschluss an die Spitzengruppe durch einen kontrollierten Heimsieg. Kevin Braun stellte in der 40. Minute die Weichen auf Sieg, als er zur 1:0-Führung einnetzte. In der Schlussphase der Begegnung sorgte Rico Finkbeiner in der 84. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Baiersbronn belegt damit punktgleich mit Wittendorf den vierten Tabellenplatz (34 Punkte), wobei das Torverhältnis von +17 den Ausschlag gibt. Dornstetten verharrt mit 23 Punkten auf Platz zwölf.

Der Tabellenführer VfR Sulz bewies nach einem frühen Rückstand Nervenstärke. Die Gäste der SGM Felldorf/Bierlingen gingen in der 22. Minute durch Dogukan Kilicaslan mit 0:1 in Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erzielte Jonathan Siegel in der 45. Minute den wichtigen 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Sulz die Partie endgültig: Dennis Mutschler Jr. markierte in der 54. Minute das 2:1, bevor erneut Jonathan Siegel in der 59. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand traf. Sulz behauptet damit mit 44 Punkten die Spitzenposition.

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die Fans in Dornhan zu sehen, wo der SV Wittendorf seine offensive Klasse ausspielte. Johannes Burkhardt eröffnete den Torreigen in der 19. Minute zum 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Radion Eckert in der 23. Minute. Noch vor der Pause erhöhte Marco Sumser in der 34. Minute auf 0:3. In der Schlussphase schraubten Dominik Schillinger in der 88. Minute und Liam Schmid in der Nachspielzeit (90'+5) das Ergebnis auf 0:5. Wittendorf klettert mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von +23 auf den dritten Tabellenplatz.

In Nagold entwickelte sich ein torreiches Spektakel mit neun Treffern. Nico Gaiser brachte die Nagolder in der 11. Minute mit 1:0 in Führung, doch Thomas Schechinger glich bereits in der 14. Minute zum 1:1 aus. In der Folge trafen Tom Gutekunst (32. Minute, 2:1), Philipp Schweitzer (39. Minute, 2:2) und Daniel Atis (41. Minute, 3:2) zur knappen Pausenführung für die Hausherren. Nach dem Wechsel zogen die Nagolder durch Tom Gutekunst (51. Minute, 4:2) und einen Doppelpack von Ibrahim Büyükköse (54. Minute, 5:2; 60. Minute, 6:2) davon. Den Schlusspunkt setzte Sammy Rothfuss in der 90. Minute mit dem Treffer zum 6:3. Nagold II verbessert sich auf 24 Punkte und belegt Rang 13.

Die Sportfreunde Gechingen hielten den Druck auf den Spitzenreiter durch einen souveränen Heimsieg hoch. Jonathan Tommasi erzielte in der 20. Minute das 1:0, ehe Dennis Carl in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz nach Wiederanpfiff markierte Edison Behramaj in der 47. Minute das 3:0. Die weiteren Treffer für Gechingen steuerten Andreas Kiwranoglou (54. Minute, 4:0) und erneut Dennis Carl (71. Minute, 5:0) bei. Den Ehrentreffer für den SV Althengstett erzielte Visar Behrami in der 84. Minute zum 5:1. Gechingen bleibt mit 42 Punkten der engste Verfolger an der Tabellenspitze.