FV Grün-Weiß Ottenbronn setzt sich bei den TSF Dornhan durch

Der FV Grün-Weiß Ottenbronn zeigte in Dornhan eine abgeklärte Vorstellung und nahm die drei Punkte mit. In einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte Yannick Binder in der 39. Minute das erste Ausrufezeichen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb Ottenbronn konzentriert und erhöhte erneut durch Yannick Binder, der in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte. Die TSF Dornhan gaben jedoch nicht auf und kamen durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Julian Haas in der 72. Minute heran. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte allerdings nur kurz: Lukas Weber stellte nur vier Minuten später mit dem Treffer zum 1:3 den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung. blieb.

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern