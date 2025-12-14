FV Grün-Weiß Ottenbronn setzt sich bei den TSF Dornhan durch

In einem Nachholspiel der Bezirksliga Nordschwarzwald landete heute der FV Grün-Weiß Ottenbronn einen 3:1-Erfolg bei den TSF Dornhan.
Der FV Grün-Weiß Ottenbronn zeigte in Dornhan eine abgeklärte Vorstellung und nahm die drei Punkte mit. In einer zunächst ausgeglichenen Partie setzte Yannick Binder in der 39. Minute das erste Ausrufezeichen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb Ottenbronn konzentriert und erhöhte erneut durch Yannick Binder, der in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte. Die TSF Dornhan gaben jedoch nicht auf und kamen durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Julian Haas in der 72. Minute heran. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte allerdings nur kurz: Lukas Weber stellte nur vier Minuten später mit dem Treffer zum 1:3 den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung. blieb.
Dotternhausen erwischte einen Start nach Maß und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 4. Minute traf Marc Wissmann zum 1:0 und leitete einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Connor Hertrich auf 2:0.
Dotternhausen spielte weiter mit hoher Intensität und wurde erneut belohnt: Marc Wissmann erzielte in der 16. Minute seinen zweiten Treffer und schraubte das Ergebnis auf 3:0. Noch vor der Pause machte er seinen Dreierpack perfekt, als er in der 34. Minute zum 4:0 einnetzte.
Nach diesem furiosen ersten Durchgang verwaltete der SVD den Vorsprung. Ein klarer Heimsieg, getragen von einem überragenden Marc Wissmann.
