FV Geisenheim hat einen neuen Co-Trainer

Geisenheim. Nachdem Geisenheim in der Saison 24/25 noch mit dem Abstieg gerungen hatte, erreichte das Team in der vergangenen Saison Platz 9 der Kreisliga A Rheingau-Taunus. Außerdem stellte der Verein zum ersten Mal eine Reservemannschaft.
Zur neuen Saison soll Daniel Zeleznik die Erste nun als spielender Co-Trainer unterstützen. Raul Zia, Trainer der ersten Mannschaft berichtet darüber wie es in der neuen Saison weitergehen soll und welche Ziele sich die Teams gesetzt haben.
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Wie Zeleznik zum FV Geisenheim kam
"Daniel hat nach der A-Jugend schonmal längere Zeit bei uns gespielt, deswegen war der Kontakt nie ganz weg", erklärt Raul Zia. Gegen Ende der vergangenen Sasion sei es dann zum ersten Mal zu Gesprächen gekommen. In der neuen Saison werden Raul Zia, Jakob Schneider und Daniel Zeleznik das neue Trainergespann bilden. Schneider und Zeleznik werden dabei als spielende Co-Trainer auftreten.
"Daniel ist ein erfahrener Spieler, ich denke, der kann den Jungs einiges beibringen", sagt Zia.
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Die zweite Mannschaft
Ingo Zinnecker und Steven Schaak werden in der neuen Saison weiterhin die zweite Mannschaft trainieren, wobei Schaak ebenfalls eine Beraterfunktion bei der Ersten einnehmen soll.
"Wir haben die zweite Mannschaft letztes Jahr ins Leben gerufen, damit jeder Spieler bei uns spielen kann und bei nur einer Mannschaft kam nicht jeder auf seine Einsätze", erklärt Zia.
Ein junges Team
Beide Mannschaften des FV Geisenheim zeichnen sich durch einen sehr jungen Kader aus. Der älteste Spieler der ersten Mannschaft ist 26 Jahre alt, die meisten Spieler hingegen unter 23. und auch das Trainerteam sei sehr jung. Zia selbst sei mit 24 Jahren ebenfalls ungewöhnlich jung für einen Trainer.
Ziele für die neue Saison
Mit Jason Peringer (Oberwalluf), Emmanuel Charly Mpoyi-Muamba (SG Eltville), Jovan Runjaic (Ingelheim) und Johannes Kiehl (EGC Wirges) begrüßt die Erste einige Neuzugänge im Team.
Das Team habe sich zur neuen Saison das Ziel gesetzt die Tabellenplatzierung der vergangenen Saison zu verbessern.