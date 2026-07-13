FV Geisenheim hat einen neuen Co-Trainer Wie Daniel Zeleznik das Team unterstützen soll +++ Geisenheim will auf Aufwärtskurs bleiben von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der FV Geisenheim möchte in der neuen Saison den Tabellenplatz der vorherigen Saison übertreffen. – Foto: Axel Lettmann (Archiv)

Geisenheim. Nachdem Geisenheim in der Saison 24/25 noch mit dem Abstieg gerungen hatte, erreichte das Team in der vergangenen Saison Platz 9 der Kreisliga A Rheingau-Taunus. Außerdem stellte der Verein zum ersten Mal eine Reservemannschaft. Zur neuen Saison soll Daniel Zeleznik die Erste nun als spielender Co-Trainer unterstützen. Raul Zia, Trainer der ersten Mannschaft berichtet darüber wie es in der neuen Saison weitergehen soll und welche Ziele sich die Teams gesetzt haben.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wie Zeleznik zum FV Geisenheim kam

"Daniel hat nach der A-Jugend schonmal längere Zeit bei uns gespielt, deswegen war der Kontakt nie ganz weg", erklärt Raul Zia. Gegen Ende der vergangenen Sasion sei es dann zum ersten Mal zu Gesprächen gekommen. In der neuen Saison werden Raul Zia, Jakob Schneider und Daniel Zeleznik das neue Trainergespann bilden. Schneider und Zeleznik werden dabei als spielende Co-Trainer auftreten. "Daniel ist ein erfahrener Spieler, ich denke, der kann den Jungs einiges beibringen", sagt Zia.