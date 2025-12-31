FV Geisenheim 08: Mit vollen Kräften das Können beweisen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FV Geisenheim 08. Zu den Geisenheimern hat uns Raul Zia, Trainer des A-Ligisten, folgende Informationen übermittelt

"Vor allem nach den überzeugenden Leistungen in den letzten beiden Spielen gegen Bleidenstadt II und Hallgarten ist die Stimmung sehr gut. Das hat angedeutet wozu wir bereits in der Lage sind."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Der Zusammenhalt im Verein ist sehr besonders. Als Trainer macht es Spaß mit den Spielern zu arbeiten und auch das Vertrauen vom Vorstand, in Form von Peter Harteman und Rudi Bauer, spüren wir in der Mannschaft."

Zwischenzeitlich hatten wir zwölf Ausfälle auf einen Schlag zu melden. Unter anderem unsere Kapitäne Emil Hecht und Niki Kolow, das hat uns natürlich ziemlich belastet. Aber die Situation bessert sich und die meisten sind wieder Fit."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Fabian Odkala und Alex Loche kehren aus ihrer Schatzsuche in Fernost zurück, das sind gefühlt zwei Neuzugänge. Wir freuen uns, die beiden wieder bei der Mannschaft zu haben. Felix Schieferdecker kam im November per Zweitspielrecht neu dazu. Im Debüt gegen Bleidenstadt II hat er bereits ein super Spiel gemacht und auch neben den Platz versteht er sich mit den Jungs sehr gut. Man könnten denken, dass er schon länger hier ist."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir hoffen weniger Ausfälle als in der Hinrunde zu verbuchen und weiter fleißig zu arbeiten. So werden wir die nötigen Punkte holen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

Wer absteigt wird Interessant, da noch nicht klar ist wie viele „RTK“ Mannschaften aus der Gruppenliga absteigen. Meister wird Johannisberg. Da wird keiner mehr rankommen."

