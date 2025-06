FV Geisenheim 08 erwischt eine Relegations-Sternstunde

Geisenheim. 370 Zuschauer bildeten die Kulisse beim Hinspiel zwischen A-Ligist FV 08 Geisenheim und B-Liga-Vize JSG Aarbergen, das 4:0 (3:0) endete. Am Freitag (19 Uhr) fällt in Michelbach beim Rückspiel um einen A-Liga-Platz die Entscheidung.

Tom Steil prüfte gleich JSG-Keeper Nico Grund (2.), die zweite 08-Chance nutzte Arman Hakobyak zum 1:0 (8.). Da mussten die Gäste, in der B-Liga mit satten 191-Saisontoren, erst mal schlucken. Und die Rheingauer hatten beim 2:0 durch Fabian Odkala, den Blitzzugang aus der Orlener A-Jugend, weiter das Momentum auf ihrer Seite (25.). Mit dem Elfmetertor von Nikolai Kolow (44./Leon Schleinitz an Odkala) war das Pausen-3:0 perfekt. „Das Ergebnis ist sehr verdient für Geisenheim, wir sind gefühlt nicht im Spiel“, bekannte JSG-Chef Carsten Elmers in der Halbzeit. Nach dem Wechsel parierte der bärenstarke Nico Grund gegen Odkala, war jedoch machtlos, als Odkala beim Konter für den 4:0-Schützen Kolow auflegte (59.). Klar, dass 08-Vize Peter Harteman rundum happy war, während Carsten Elmers die Hoffnung nicht aufgibt: „Im Fußball ist alles möglich.“