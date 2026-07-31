FV Freinsheim: Neuling in der Bezirksliga Rheinhessen

Als die Frage an der Reihe ist, ob sie sich in Freinsheim auf die neue Bezirksliga freuen, macht Tobias Haffke nicht gerade Freudensprünge. „Tatsächlich ist es für uns eigentlich keine schöne Sache, dass wir wechseln müssen“, redet der FVF-Macher Klartext. Denn in der Bezirksliga Vorderpfalz haben sich die Freinsheimer eigentlich pudelwohl gefühlt. Dort hatten sie viele Derbys mit viel Publikum. Und sie hatten „normale Strecken“ zu fahren, wennn sie auswärts antreten mussten. Die neue Situation mit vielen fremden Vereinen aus teils weit entfernten Ortschaften sei „natürlich eine riesige Umstellung“, klagt der Sportvorstand sein Leid.

„Wir müssen wesentlich mehr Kilometer zu absolvieren, die meisten Spiele sind 50 bis 100 Kilometer entfernt – was absolut unschön ist für uns. Wir haben für den Verein mehr Aufwand, mehr Kosten. Die Spieler haben einen größeren Aufwand und die ganzen Derbys fallen weg.“ Fazit des Vorständlers: „Für uns ist es zwar keine Katastrophe, aber doch sehr unschön, dass wir die Liga wechseln mussten – wir sind damit auf jeden Fall nicht glücklich.“