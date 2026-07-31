FV Freinsheim: Neuling in der Bezirksliga Rheinhessen

Freinsheim. Der FV Freinsheim ist neu in der Bezirksliga Rheinhessen. Aber was ist das für ein Klub? Was macht ihn aus? Welche Erfolge stehen in der FVF-Vita? Und wie ist das Team einzuschätzen?
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Tobias Haffke, Vorstand Sport bei den Freinsheimern, erläutert: „Wir sind eine lang eingespielte Truppe, haben viele Eigengewächse im Team und spielen seit vielen Jahren erfolgreich in der Bezirksliga Vorderpfalz oben mit“. Echte Typen hat der Club aus der knapp 5000 Einwohner zählenden Kleinstadt zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt einige zu bieten. Einer davon ist Kapitän Thorsten Boller. Der 29-Jährige ist ein echtes Urgestein im Freinsheimer Fußball, hat schon seine Jugendzeit beim FVF absolviert und führt die Mannschaft im zentralen Mittelfeld. „Auf ihn ist stets Verlass“, freut sich Haffke. Eine wichtige Stütze ist auch Defensivspezialist Kaddour Djauchi.
Mit dem neuen Coach Goran Barisic, einem 62 Jahren alten Kroaten, der einst für VfR Mannheim, Südwest Ludwigshafen und SV Schwetzingen in der Oberliga stürmte, haben die Freinsheimer laut Haffke „einen alten, erfahrenen, erfolgreichen Trainerfuchs auf der Bank, der die Jungs gut für die neue Runde einstellt“. Aktuell spielt der letztjährige Tabellenfünfte der Bezirksliga Vorderpfalz ein 4:2:3:1-System. „Das werden wir wahrscheinlich auch in der neuen Runde beibehalten“, verrät Haffke. „Unsere Vorbereitung ist gut gelaufen. Wir haben viele Spiele erfolgreich gestartet.“ Den Stadtmauercup, den der FVF jedes Jahr ausrichtet, konnte man gewinnen. „Dort nehmen sechs Mannschaften teil aus der Region – von Bezirksliga bis B-Klasse ist alles vertreten.“
Was man über die Heimspielstätte des Liga-Neulings wissen muss? Der FV Freinsheim verfügt über einen Kunstrasenplatz, hat zudem eine eigenständig geführte Gaststätte, die sich „Harmonie“ nennt und die der Verein in Eigenregie betreibt. Dank vieler ehrenmtlicher Helfer.
Zur sportlichen Vita: Der FVF tummelte sich in den vergangenen Jahren stets unter den Top fünf in der Bezirksliga Vorderpfalz. „Zu Meisterschaft oder Aufstieg hat es aber nie gereicht“, sagt Haffke. „Wir waren immer Dritter, Vierter, Fünfter und haben sehr erfolgreich gespielt. Daran werden wir hoffentlich in der neuen Runde anknüpfen.“
Als die Frage an der Reihe ist, ob sie sich in Freinsheim auf die neue Bezirksliga freuen, macht Tobias Haffke nicht gerade Freudensprünge. „Tatsächlich ist es für uns eigentlich keine schöne Sache, dass wir wechseln müssen“, redet der FVF-Macher Klartext. Denn in der Bezirksliga Vorderpfalz haben sich die Freinsheimer eigentlich pudelwohl gefühlt. Dort hatten sie viele Derbys mit viel Publikum. Und sie hatten „normale Strecken“ zu fahren, wennn sie auswärts antreten mussten. Die neue Situation mit vielen fremden Vereinen aus teils weit entfernten Ortschaften sei „natürlich eine riesige Umstellung“, klagt der Sportvorstand sein Leid.
„Wir müssen wesentlich mehr Kilometer zu absolvieren, die meisten Spiele sind 50 bis 100 Kilometer entfernt – was absolut unschön ist für uns. Wir haben für den Verein mehr Aufwand, mehr Kosten. Die Spieler haben einen größeren Aufwand und die ganzen Derbys fallen weg.“ Fazit des Vorständlers: „Für uns ist es zwar keine Katastrophe, aber doch sehr unschön, dass wir die Liga wechseln mussten – wir sind damit auf jeden Fall nicht glücklich.“