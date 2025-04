FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz stellt neuen Trainer vor

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt: Andreas Wenderoth wird zur Saison 2025/26 neuer Cheftrainer beim Gruppenligisten. Dies teilte der Verein am Dienstag über seine sozialen Medien mit.

„Mit Andreas Wenderoth bekommen wir unseren Wunschtrainer, der genau in unser Anforderungsprofil für einen Neuaufbau mit jungen Spielern passt“, erklärt Oliver Seifert, sportlicher Leiter des FV. Die Zusage des neuen Trainers gilt ligaunabhängig – sowohl für Gruppen- als auch Kreisoberliga.

Der 53-Jährige kehrt damit nach einem Jahr Pause an die Seitenlinie zurück und übernimmt das Amt von Friedhelm Janusch, der den FV zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlässt. Wenderoth, der bereits als Spieler und Trainer für den FV aktiv war, bringt reichlich Erfahrung mit: Sieben Jahre lang betreute er den TSV Besse und führte den Klub von der A-Klasse bis in die Gruppenliga.

Wenderoth selbst sieht der Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und die Zusammenarbeit in der kommenden Saison“, wird er zitiert. Weitere Details zur Verpflichtung sollen in einem späteren Interview folgen. Das offizielle Vorstellungsfoto entstand beim Premiumpartner blu in Guxhagen.