FV FeLoNi setzt auf Kontinuität und eigene Talente

Der FV Felsberg/Lohne/Niedervorschütz treibt die Personalplanung für die kommende Spielzeit weiter konsequent voran. Mit Youssef Mliki, Gabriel Ginga und Eigengewächs Yasin Elgaz bleiben drei wichtige Bausteine im Kader der Gruppenligamannschaft auch über den Sommer hinaus an Bord.

„Youssef ist mit seinen fußballerischen Qualitäten eine feste Größe in unserem Spiel – und wird in der neuen Saison eine noch zentralere Rolle einnehmen“, erklärte Sportleiter Oliver Seifert. Der technisch starke Mittelfeldakteur soll auch als Mentor für jüngere Spieler dienen und so die Durchlässigkeit im Verein weiter stärken.

Ginga, der in der abgelaufenen Runde aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde, hat sich sukzessive an das Tempo der Gruppenliga gewöhnt. Und mit Elgaz bleibt ein weiteres Eigengewächs dem Verein erhalten. Trotz schulischer Doppelbelastung sammelte der 18-Jährige wichtige Minuten im Seniorenbereich – ein Beispiel für die nachhaltige Nachwuchsarbeit des FV.