FV FeLoNi präsentiert neuen Cheftrainer

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen und Jens Alter als neuen Trainer verpflichtet. Wie hessensport24 berichtet, tritt der 55-Jährige sofort die Nachfolge von Interimscoach Roland Borrmann an, der nach der Trennung von Andreas Wenderoth eingesprungen war und nun wieder vollständig in seine Rolle als Jugendleiter zurückkehrt.

Alter, der zuletzt bis 2023 den FC Domstadt Fritzlar in der Kreisoberliga betreute, soll die Edertaler in der Gruppenliga stabilisieren und den Klassenerhalt sichern. Die Aufgabe wird keine leichte: FeLoNi steht derzeit auf Rang 15 der Gruppe 1 und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Der Verein setzt dennoch bewusst auf die Erfahrung des neuen Trainers, der die Mannschaft nun durch eine anspruchsvolle Rückrunde führen soll.