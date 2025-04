FV FeLoNi integriert elf A-Jugend-Spieler in den Seniorenbereich

„Die Jungs sind hungrig, motiviert und bringen alles mit, was es braucht, um sich im Seniorenfußball zu etablieren“, so die sportliche Führung. „Es macht einfach Freude, ihnen im Training zuzuschauen. Wir trauen ihnen definitiv den Sprung in die Gruppenliga und Kreisoberliga zu.“ Die elf Spieler – Yasin Elgaz, Mika Wicke, Louis Wicke, Jacob Burri, Finn Borrmann, Joel Podlesak, Koray Nart, Valentin Ecke, Maurice Sauermann, Kerem Meral, Yavhenii Lisnychi, – stehen exemplarisch für die Philosophie des Vereins: Den klaren Fokus auf Kontinuität und das Vertrauen in die Entwicklung eigener Talente.

Seit Sommer 2024 trainieren die Nachwuchskräfte einmal wöchentlich zusätzlich bei der ersten Mannschaft – unter der Anleitung von Friedhelm Janusch, ehemaliger Fußballprofi, der seine Erfahrung mit großer Leidenschaft weitergibt. Die nächsten Jahrgänge befinden sich bereits in den Startlöchern und sollen in naher Zukunft ebenfalls den Sprung schaffen.



Für den FV FeLoNi ist klar: Spielzeit, Entwicklungsmöglichkeiten und Vertrauen sind die Schlüssel, um junge Spieler auf ihrem Weg in den Seniorenfußball erfolgreich zu begleiten – und das aus den eigenen Reihen. Ein besonderer Dank geht an unsere engagierten Jugendtrainer, Betreuerinnen und Betreuer, sowie an die Eltern, die Woche für Woche mit vollem Einsatz und Herzblut den Weg unserer jungen Talente begleiten.



Ein ebenso wertvoller Teil dieser Entwicklung ist unser langjähriger Partner – das Autohaus Rietschle aus Felsberg. Seit vielen Jahren steht das Unternehmen fest an der Seite unserer Jugendabteilung und unterstützt die Nachwuchsförderung mit großem Vertrauen und echter Verbundenheit.



„Ohne diesen Rückhalt wäre unsere kontinuierliche Arbeit im Jugendbereich in dieser Form nicht möglich“, so Sportchef Oliver Seifert. „Dafür sind wir unglaublich dankbar.“

Kontakt für Medienanfragen:

FV FeLoNi – Presse

Ansprechpartner: Henning Laabs