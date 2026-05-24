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FV Fahrnau holt weiteren Spieler vom SV Hasel
von Badische Zeitung · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Weiß, wie man jubelt: Torjäger Timo Schaub – Foto: Jana
Der FV Fahrnau rüstet sich weiter für die kommende Saison in der Kreisliga A. Wie der Meister der Kreisliga B, Staffel II, mitteilte, wird Timo Schaub vom derzeitigen Ligakonkurrenten SV Hasel in die Fahrnauer Grienmatt wechseln. Der Angreifer "hat eine beeindruckende Scorer-Quote im Gepäck", so der FVF. Schaub erzielte in den vergangenen vier Jahren 92 Tore für Hasel, davon acht in bisher zwölf Einsätzen der laufenden Saison. Schaub ist nach Leon Güdemann und Alession Tenhibben der dritte SVH-Akteur, der im Sommer nach Fahrnau wechseln wird.