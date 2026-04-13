FV Fahrnau holt Alessio Tenhibben vom SV Hasel

Soll in der kommenden Saison für den FV Fahrnau seine Tore bejubeln: Alessio Tenhibben, hier noch im Dress der SG FC Wehr-Brennet | Foto: Gerd Gründl

In der Kreisliga B, Staffel II, liegt der FV Fahrnau auf Meisterkurs. Durch den 6:1-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten SV Todtmoos hat die Mannschaft von Trainer Sven Oertel ihren Vorsprung auf 13 Punkte ausgebaut - die astronomische Tordifferenz von +93 noch nicht berücktsichtigt. Sofern nicht etwas Unvorgesehenes passiert, werden die Fahrnauer die kommende Saison nach acht Jahren Abstinenz in der A-Klasse in Angriff nehmen.

Für die neue Runde rüstet sich der FVF bereits und wird seine ohnehin schon stark besetzte Offensive erweitern. Mit Alessio Tenhibben vom Ligakonkurrenten SV Hasel wechselt ein weiterer ehemaliger Bezirksliga-Kicker in die Grienmatt. In der Jugend habe er bereits in der Spielgemeinschaft der Fahrnauer gespielt, so der Verein. Nachdem Tenhibben seine ersten Aktiveinsätze beim SV Schopfheim absolviert hatte, lief er seit 2021 für die SG FC Wehr-Brennet in der Bezirksliga auf. Im vergangenen Sommer schloss sich der Offensivspieler dem SV Hasel an, mit 15 Toren und zehn Vorlagen aus 13 Partien ist er Topscorer seiner Mannschaft. "Auf seinen Wunsch hin geben wir den Wechsel vor dem Spiel gegen Hasel in zwei Wochen bekannt", heißt es seitens des FV Fahrnau. Der SV Hasel mischt als Tabellenvierter der Staffel II im Rennen um den zweiten Platz, der in die Aufstiegsspiele führt, mit.