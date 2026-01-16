FV Fahrnau auf Rekordjagd: "Die Jungs wollen immer mehr"

Rekordverdächtig. 95 Tore hat der FV Fahrnau in der Hinrunde der Fußball-Kreisliga-B geschossen – und das in nur 13 Spielen. Trainer Sven Oertel spricht im Interview über die Gründe für den Lauf.

Zunächst sah es nur nach einer starken Vorrunde aus. Sogar zwei Niederlagen leisteten sich die Kreisliga-Fußballer des FV Fahrnau im Lauf der Vorrunde der B-Staffel II. Im Bezirkspokal schieden sie in der zweiten Runde nach Verlängerung mit 4:5 gegen den TuS Kleines Wiesental aus und unterlagen anschließend zuhause dem SV Schwörstadt (1:2), der als Tabellenvorletzter in dieser Runde bislang lediglich zwei Partien gewinnen konnte. Doch am sechsten Spieltag übernahmen die Fahrnauer erneut die Tabellenspitze und gaben diese nicht mehr ab. Zunehmend verliefen die Partien nach dem Motto: Das Dutzend ist voll. In den letzten sechs Partien vor der Winterpause schraubten die Wiesentäler ihre Bilanz mit 69:0 Toren auf 95:15. Schön und gut, findet Trainer Sven Oertel. Das Ziel Aufstieg in die Kreisliga A sei aber trotz der starken Torausbeute noch nicht erreicht.

Herr Oertel, fast 100 Tore in 13 Spielen. Hat jemand aus Verein oder Mannschaft schon mal recherchiert, ob man einen Rekord aufgestellt hat oder dabei ist?

Nein, da machen wir uns, ehrlich gesagt, überhaupt keine Gedanken. Es ist schön, so etwas zu hören und es ist natürlich auch außergewöhnlich, diese Ausbeute. Die Vorrunde war super, da bin ich echt stolz auf die Jungs, weil wir richtig gut gespielt haben. Aber das ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir schauen nicht auf Rekorde. Erkundigt haben wir uns nicht, wir haben uns gefreut über die Vorrunde. In der Rückrunde wollen wir aber genau so weitermachen und schnellstmöglich unser Ziel erreichen. Das Ziel ist klar – und da haben wir noch ein halbes Jahr lang was zu tun.