FV Fahrnau angelt sich Torjäger und holt neuen Sportchef

In seiner Heimat Albanien spielte Zenelak für den Zweitligisten KF Vora. In der Winterpause der Saison 2022/23 war er erstmals nach Bad Säckingen gewechselt und konnte mit Top-Bilanzen schnell auf sich aufmerksam machen. So lockte ihn der SV 08 Laufenburg in die Landesliga, wo er vornehmlich als Einwechselspieler zum Einsatz kam. Im Sommer 2024 verließ er den Verein aus privaten Gründen und kehrte nach Bad Säckingen zurück.

In der kommenden Runde wird Zenelak nun für den FV Fahrnau auflaufen. Offen ist noch, in welcher Liga: Die Mannschaft von Trainer Sven Oertel rangiert in der B-Staffel II auf dem dritten Tabellenplatz und hat somit noch Chancen, entweder als Meister nach sieben Jahren in die A-Klasse zurückzukehren oder als Vizemeister einen erneuten Anlauf über die Aufstiegsspiele zu unternehmen. 2019 und 2024 war der FVF hier jeweils gescheitert (am TuS Binzen und FV Tumringen).

Die Fahrnauer konnten derweil einen zentralen Funktionärsposten wieder besetzen. Nachdem man die vergangenen Monate nach einem neuen Spielausschuss/sportlichen Leiter gesucht habe, konnte der Verein nun Vollzug vermelden. Gianluca „Gianni“ Pinti wird das Amt übernehmen. Bis Mitte April war Pinti als Coach bei B-Kreisligist FV Halten tätig gewesen.