FV Ettenheim hält nach 2:1-Derbysieg Anschluss an die Spitze Die Fußballer des FV Ettenheim bleiben dem Spitzenreiter SV Steinach auf den Fersen. Am Wochenende überholten sie den SC Lahr II.

beschweren können. Da war das Glück auf unserer Seite", stellte Walz fest. Zuvor hatte seine Mannschaft aber zahlreiche Chancen, "eigentlich müssen wir mit 5:0 in die Pause gehen." Nicolas Schrempp verschoss allerdings einen Elfmeter (14.), ein Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben, und mehrmals scheiterten die Ettenheimer an SCK-Keeper Nico Geiser. So netzte lediglich Dorer (17.) für den FVE in der ersten Halbzeit ein. "Bei so einem Spielverlauf war es dann fast klar, das Kappel noch vor der Pause ausgleicht", stellte Walz fest. Dario Tronnolone traf unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Auch im zweiten Durchgang blieb den Ettenheimern das Abschlusspech treu. So wurde ein weiterer Strafstoß nicht genutzt. "Identisch zum Ersten setzte ihn Finn Dorer links neben den Pfosten", sagte Walz. 79 Minuten waren bis dahin absolviert, der Kappler Tim Andlauer hatte unmittelbar zuvor Gelb-Rot gesehen. "Letztlich hat es uns für die drei Punkte aber gereicht, das ist alles, was zählt", so Walz.

Frust herrschte hingegen beim SC Orschweier nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei der DJK Prinzbach. Erst in der Nachspielzeit kassierte der SCO das zweite Gegentor. "Derzeit haben wir einfach das Pech am Fuß kleben. So ist das, wenn du unten drin stehst", sagte Co-Trainer Kevin Mootz. Denn im zweiten Durchgang waren die Gäste eindeutig die spielbestimmende Mannschaft, hätten nicht nur den Ausgleich durch Jonas da Costa Blust (57.) erzielen können, sondern noch das 2:1 und 3:1 nachlegen müssen. In den letzten Minuten habe etwas die Konzentration gefehlt, "wobei Prinzbach den Siegtreffer durch Daniel Haag auch wunderbar herausgespielt hat. Das muss ich leider zugeben", so Mootz. Das Thema Konzentration müssen Mootz und Spielertrainer Ümit Sen derzeit regelmäßig bemängeln: "Meist gelingt es den Jungs nur, eine Stunde voll bei der Sache zu sein", sagte Mootz. Entweder verschlafe man die Anfangsviertelstunde oder sei sich wie in Prinzbach des Punkts schon zu sicher und kassiere kurz vor dem Ende die Tore. Das zeige ein Blick auf die Statistik.