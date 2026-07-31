FV Eschweiler II: Die Reserve kehrt auf die Fußballbühne zurück Kreisliga D Aachen: Trainer Jörg Schimanowski blickt hochmotiviert auf den Neuanfang. von red · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Der FV Eschweiler stellt in der kommenden Saison wieder eine Zweitvertretung. – Foto: Julia Sahr

Nachdem der FV Eschweiler II in der vergangenen Spielzeit komplett von der Bildfläche verschwunden war, nimmt die neu gegründete Mannschaft in der Kreisliga D2 Aachen nun wieder den Spielbetrieb auf.

Der Blick zurück zeigt Potenzial: Die Saison 2024/25 schloss die FV-Reserve noch auf einem starken dritten Platz ab, ehe im darauffolgenden Jahr keine zweite Mannschaft mehr für den Spielbetrieb gestellt werden konnte. Dieser Zustand ist nun Geschichte. Die Uhren beim FV wurden auf Null gedreht, am 23. Juli startete das Team offiziell in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nach nur einer absolvierten Trainingseinheit hält sich der neue Coach Jörg Schimanowski, der zuletzt zum Trainerstab von Eintracht Warden sowie im Juniorenbereich der Sportfreunden Hehlrath gehörte, mit sportlichen Analysen verständlicherweise noch zurück. Dafür gerät er beim Blick auf das Drumherum regelrecht ins Schwärmen: „Organisatorisch bin ich schlicht und einfach beeindruckt. Die Rahmenbedingungen vom Platz über das Vereinsheim bis hin zum Equipment sind einfach top. Alle Anwesenden im Verein tragen dazu bei, dass das tägliche Arbeiten erleichtert wird, und dies trägt zur weiteren positiven Motivation bei. Als Beispiel: Die Trainingsleibchen werden nach jedem Training gewaschen, die Trikots stehen mehr als pünktlich bereit usw. Das ist einfach großartig. Das Vereinsmotto wird hier beim FV Eschweiler definitiv gelebt.“

Altes Duo für ein neues Projekt Da es sich um eine komplett neu formierte Truppe handelt, ist im Prinzip jeder Akteur ein neues Gesicht im Kader des FV. Aufzählungen erübrigen sich zu diesem frühen Zeitpunkt daher. Viel wichtiger ist dem neuen Coach ohnehin die Konstellation in der sportlichen Führung. Schimanowski bekleidet den Posten nämlich nicht alleine, sondern reaktiviert eine erfolgreiche Partnerschaft aus vergangenen Tagen. „Nick Frauenrath und ich bilden gemeinsam das Trainerteam beim FV Eschweiler II. Das hebe ich besonders hervor, da ich mit Nick bereits in Warden II erfolgreich zusammengearbeitet habe. Gemeinsam hoffen wir, mit der neuen Reserve des FV den Verein weiter voranzubringen“, betont der Übungsleiter.