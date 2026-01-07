FV Endenich gewinnt SF Troisdorf 05 CUP 2026

Über 750 Zuschauer verfolgten am vergangenen Samstag insgesamt die 3. Auflage des

SF Troisdorf 05 Hallen Cups in der Sporthalle Am Bergeracker. Als besonderes Highlight hatten die Organisatoren diesmal Kunstrasen verlegt , was dem Hallenspiel deutlich mehr Qualität verlieh. In den 3. Vorrundengruppen gab es viele enge Spiele und auch die Viertelfinals waren entsprechend eng umkämpft .Mit dem FV Endenich 2:0 gegen den FC Hennef , RW Merl 2:0 gegen Sportfreunde Troisdorf 05 , Germania Zündorf 2:0 gegen MSV Bonn und dem Heiligenhauser SV 3:2 gegen TuS Ansbach setzten sich am Ende 4 Teams durch , die dann um das Preisgeld von 1200,- stritten. Der FV Endenich besiegte dort RW Merl mit 4:2 und Heilgenhaus setzte sich dort mir 3:1 gegen Germania Zündorf durch.