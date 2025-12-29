FV Elztal verlängert mit Johannes Walz & Thorsten Niedderer

Der FV 2015 Elztal e.V. setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie und hat den Vertrag mit Cheftrainer Johannes Walz verlängert. Damit bekräftigt der Verein das große Vertrauen in die sportliche und menschliche Arbeit des Trainers und unterstreicht den klaren Kurs für die kommende Saison.
In der vergangenen Spielzeit präsentierte sich der FV Elztal unter der Leitung von Walz als gefestigte und geschlossene Einheit. Die Mannschaft zeigte ihre Leistungen, sammelte wichtige Punkte und konnte sich im Tabellenverlauf in der Region positionieren, wo man in Schlagdistanz nach ganz oben ist. Besonders die Entwicklung einzelner Spieler sowie das mannschaftliche Auftreten wurden vereinsintern sehr positiv bewertet.
„Die Handschrift von Johannes ist klar erkennbar. Die Mannschaft hat sich sowohl spielerisch als auch als Einheit weiterentwickelt“, heißt es aus dem Kreis der Verantwortlichen. Seine strukturierte Trainingsarbeit, die Nähe zur Mannschaft und sein hohes Engagement hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass sich beim FV Elztal eine positive Dynamik entwickelt habe.
Auch abseits der reinen Ergebnisse zeigt sich der Verein sehr zufrieden. Walz identifiziert sich stark mit dem FV Elztal, bindet junge Spieler gezielt ein und steht für einen offenen, ehrlichen Austausch mit Mannschaft und Vereinsführung. Diese Aspekte seien ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Ausrichtung des Vereins.
Neben der ersten Mannschaft hat der FV Elztal auch bei der zweiten Mannschaft frühzeitig für Klarheit gesorgt. Die Zusammenarbeit mit Trainer Thorsten Niedderer wird ebenfalls fortgesetzt. Niedderer, der dem Verein seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen verbunden ist, leistet mit seiner Erfahrung und seiner ruhigen Art wertvolle Arbeit im Unterbau. Ziel bleibt es, junge Spieler weiterzuentwickeln und die enge Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft weiter zu stärken.
Mit der frühzeitigen Verlängerung schafft der FV Elztal Planungssicherheit und sendet zugleich ein klares Zeichen: Der Verein setzt weiterhin auf Stabilität, Vertrauen und sportlichen Ehrgeiz – gemeinsam mit den Trainern Walz und Niedderer.