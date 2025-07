FV Dinglingen: "Wir haben Geschichte geschrieben"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FV Dinglingen, dem das erste Mal in der Vereinsgeschichte der Sprung in die Bezirksliga gelungen ist. Kapitän David Wagner blickt zurück auf die Meistersaison.

BZ: Was hatte der FV Dinglingen in der Aufstiegssaison, was der Konkurrenz fehlte?Zusammenhalt, der Spaß und die Kadergröße. Wir haben enorm von der Kadergröße profitiert, was uns in den vergangenen Jahren, gerade in der Rückrunde, immer gefehlt hat. Wir hatten einige Rückkehrer und Neuzugänge und sind auch größtenteils verletzungsfrei geblieben.