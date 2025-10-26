FV Dinglingen und der SC Offenburg trennen sich sehenswert mit 2:2

Auch wenn der Tabellenneunte aus Dinglingen den Zweiten empfing, hatte die Partie doch den Charakter eines Spitzenspiels. Dinglingen hatte 15 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen gesammelt, die Offenburger gar deren 16. Und beide Teams blieben nichts schuldig, untermauerten über die volle Distanz den unbedingten Siegeswillen. So hatte das Spiel alles, was dazugehört: Zwei Mannschaften mit ganz viel Qualität, die ihr Heil in der Offensive suchten, viele Torchancen, eine Rudelbildung, schnelles Kurzpassspiel im Mittelfeld und zwei Mannschaften, die sich im Eifer des Gefechts des mangelnden charakterlichen Niveaus bezichtigten, nach Schlusspfiff jedoch großen Respekt zollten und sich wieder vertrugen – verbunden mit der beiderseitigen Erkenntnis, dass die Partie angesichts der Qualität des Gegners auch gut und gerne hätte verloren gehen können, was letztlich doch in Zufriedenheit über den erkämpften Punkt mündete. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.