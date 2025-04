FV Delkenheim verstärkt sich mit Duo vom SV Frauenstein

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So kehrt Marvin Funk zur neuen Runde wieder nach Delkenheim zurück. Beim FVD war Funk bereits in der Aufstiegssaison spielender Co-Trainer mit 56 Scorerpunkten in 26 Spielen gewesen. Anschließend hatte es ihn zum SV Erbenheim und nach einem Intermezzo im Rheinland zum SV Frauenstein gezogen, wo Funk in dieser Saison noch spielt. Nun läuft er in der kommenden Saison am Wickerbach auf. "Er kommt als Spieler, nicht mehr als Trainer. Wir haben ihn geholt wegen seiner Erfahrung, die uns in dieser Saison gefehlt hat. Und wegen seiner guten Standards, die wir mit unserer relativ groß gewachsenen Mannschaft ausnutzen wollen", sagt Delkenheims Spielertrainer Eric Pascal Bender.