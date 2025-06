FV Delkenheim treibt Kaderumstrukturierung weiter voran

„Wir wollten den Kader sowohl in der Breite als auch in der Spitze verbessern“, betont Bender mit Blick auf die gesteckten Ziele. In den vergangenen beiden Spielzeiten landete Delkenheim im Mittelfeld – damit ist man am Wickerbach nicht wirklich zufrieden. „Die Top vier ist das Ziel in der kommenden Saison“, stellt der Coach klar. Der Vorbereitungsauftakt ist für Dienstag, den 24. Juni angesetzt – und die Richtung, in die sich der Verein bewegen soll, ist eindeutig: Der FV Delkenheim strebt in der kommenden Runde wieder weiter nach oben als "nur" im Tabellenmittelfeld zu landen.