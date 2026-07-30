FV Budenheim wirft Barabaros aus dem Verbandspokal

„Ich würde schon sagen, dass es am Ende verdient war“, resümierte Kittl. „Natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit bisschen den Druck rausgenommen, haben viele junge Spieler eingewechselt.“ Hakan Akcay, Sportlicher Leiter der Gäste, sprach von einer „sehr ärgerlichen und unnötigen Niederlage“. Sein Urteil: „Wir waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Durch eine kleine Dummheit jedoch haben wir das Spiel innerhalb von zehn Minuten aus der Hand gegeben.“ In Halbzeit eins habe man das Spiel „komplett unter Kontrolle“ gehabt. Die Führung sei verdient gewesen. Doch dann kam die unheilvolle Minute 35. „Nach einem langen Ball hat unser Torwart den Ball vor des Strafraums mit der Hand aufgenommen – weil er dachte, der Ball wäre bereits im Strafraum.“ Und das Unheil nahm seinen Lauf für die Elf von Matthias Strasburger.

„Diese Aktion hat uns sehr verunsichert“, befand Akcay. „Dennoch ein Riesenkompliment an meine Jungs. Auch in Unterzahl haben wir die zweite Halbzeit klar dominiert, Herz gezeigt und bis zum Schluss gekämpft. Wir haben den Gegner tief in die eigene Hälfte gedrückt, uns viele Chancen erarbeitet und hätten das Spiel noch drehen können. Trotz Unterzahl waren wir läuferisch sogar überlegen. Aber es sollte einfach nicht sein.“ >>> ZUM RE-LIVE DER PARTIE