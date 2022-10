FV Budenheim verliert knapp gegen Croatia Mainz

Diesen Sonntag traf man zuhause auf den nächsten schweren Gegner. Gegen das Team des letztjährig abgestiegenden Croatia Mainz konnte man leider wieder nicht mit einem vollständigen Kader antreten und musste auf einige Leistungsträger verzichten. Unabhängig davon begannen die Budenheimer furios und spielten von Beginn an nach vorne. Croatiamusste sich zunächst zurechtfinden und hatte Glück, dass Chancen des Heimteams nicht konsequent ausgespielt wurden. Nach Zwanzig Minuten glichen sich die Teams leistungstechnisch an. Budenheim blieb offensiv drückender. Dennoch schaffte es Anton Zivko in der 37. Minute die erste Chance seines Teams zu nutzen. Mangelnde Zweikampfführung und durcheinander im Strafraum sorgten für einen unnötigen Rückstand der Budenheimer. Das Spiel lief danach ereignisarm weiter. Beide Teams schafften vor der Halbzeit keinen Durchbruch in ihr Angriffsviertel. Diese Bild änderte sich bis fünfzehn Minuten nach Wiederanpfiff nicht. In der 61.Minute holte Croatia nach Foulspiel einen Elfmeter raus, den Zivko souverän zum 2:0 verwandelte. Jetzt legte sich der Schalter um und die Budenheimer Zweite erhöhte seine Angriffsbemühungen. Auch wenn man sich nun dem Tor nährte, fehlten die klaren Abschlüsse. Bezeichnenderweise sorgte ein Eigentor durch Soyhan für die Verkürzung zum 1:2 in der 76. Minute. Doch selbst das Umstellen auf Dreierkette sorgte nicht für die endgültige Wende, obwohl die letzten zehn Minuten des Spieles nur in der Croatia-Hälfte stattfanden. Letztendlich gewann Croatia ein Spiel, dass mit einem Unentschieden auch ein gerechtes Ergebnis getragen hätte.

Budenheim blickt nach vorne. Am 30.10.2022 hat man um 16:00 Uhr die Chance gegen den FC livingroom Mainz auswärts die Sieglosserie zu beenden.