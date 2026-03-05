FV Budenheim: Schuhtausch und Pizza-Boost als Erfolgsgeheimnis

Hohes Tempo: Budenheims Leo Berndroth (in Gelb) zieht seinem Ober-Olmer Gegenspieler Kevin Leon Wenk davon. Archivfoto: Kristina Schäfer

Budenheim. Es war sein Spiel. Leo Berndroth erwischte beim Start ins neue Fußballjahr einen Sahnetag. Drei Tore erzielte der linke Flügelspieler des FV Budenheim beim 7:0 gegen den Tabellenletzten der A-Klasse Mainz-Bingen FSV Oppenheim – bis dato hatte er zwei Saisontreffer auf seinem Konto. Damit rückte Berndroth mit seiner Mannschaft bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter SG Basara/Moguntia 1896 II heran.

Der Schlüssel zum Erfolg? „Vielleicht, weil ich meine Schuhe getauscht habe“, sagt Berndroth und lacht. An den letzten beiden Spieltagen im vergangenen Jahr lief der 22 Jahre alte Budenheimer nämlich mit getapten Schuhen auf. Zur Winterpause tauschte er sein Equipment dann. Ein weiterer Grund für den starken Auftritt: schlichtweg wieder „Bock zu kicken“. „Ich war am Ende der Hinrunde schon ausgelaugt“, führt Berndroth aus.

Die Vorbereitung lief allerdings nicht ganz zufriedenstellend – weder für Berndroth noch für Budenheim, das nur eines von vier Testspielen für sich entschied. Am Donnerstag vor dem Start schwor sich das Team bei einem Pizzaabend nach dem Mannschaftstraining noch einmal ein. „Jeder durfte was sagen“, berichtet der Flügelspieler. Generell versteht sich die Mannschaft gut, die Teamkollegen sind auch untereinander befreundet. Hinzu kommt: „Wenn die Mannschaft merkt, dass es um was geht, schaltet sie in den Wettkampfmodus.“ Das gilt auch für ihn.

FV Bubenheim mischt ganze vorne mit

Der „Wettkampfmodus“ blitzte auch beim Pflichtspielauftakt auf. „Wir hatten mehr Ruhe am Ball. Das ging auf dem großen Platz auch gut“, so der Budenheimer, der außerdem den Spielaufbau über die Sechs lobte. Da Oppenheim nicht hoch presste, hatte sein Team mehr Zeit und auch die Standards trugen zum späteren Kantersieg bei.

War dies ein Ausrufezeichen in Richtung Meisterschaftskampf? Berndroth gibt sich zurückhaltend, beschreibt sich selbst als Pessimist. „Ich sehe uns eher in der Underdog-Rolle“, sagt er. Die liegt seiner Mannschaft ohnehin besser, findet er. Der größte Teil seiner Mitspieler wolle sich ebenfalls nicht zu früh freuen, „aber man kann es nicht komplett unterdrücken“.

Die Verfolger haben bereits Rückstand – beim FC Aksu sind es neun Punkte auf Budenheim, beim 1. FC Schwabsburg zehn. Doch Berndroth warnt: „Das sind die Mannschaften, die uns in der Hinrunde Probleme gemacht haben.“ Hinzu kommen höherklassig erfahrene Ausnahmekönner wie Aksu-Goalgetter Lirion Aliu. Bleibt also nur eines übrig: „Wir müssen jedes Wochenende so spielen wie am Sonntag.“

Mit Aufstiegsshirt zum Ballermann?

Die Lust auf das Abenteuer Bezirksliga ist jedenfalls groß – auch wegen der Aussicht auf die Abschlussfahrt. „Wir haben schon Malle gebucht und es wäre natürlich noch geiler, wenn wir mit einem Aufstiegsshirt rumlaufen könnten“, sagt Berndroth, der im Seniorenbereich bislang noch keine Meisterschaft erlebte.

Davor stehen noch elf Partien auf dem Plan, die nächste am Sonntag gegen Favoritenschreck TSV Wackernheim (zuletzt 2:2 gegen Basara/Moguntia II). Fast ein Derby, betont Berndroth, der sich auf ein „heißes Spiel“ mit vielen Zweikämpfen einstellt – und auf ein besseres Ende für seine Mannschaft. „Wir spielen zu Hause, es werden viele Zuschauer kommen. Da bin ich guter Dinge.“