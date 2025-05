FV Budenheim: Neuer Cheftrainer steht fest

„Wir sind ganz gut befreundet“, erzählt Kittl, der aktuell die U16 des SV Gonsenheim trainiert, aber zeitlich kürzer treten will. „Ich hatte tolle Angebote, auch aus NLZs, aber in Budenheim hat es einfach gepasst“, berichtet der 49-Jährige, der zu Verbandsliga-Zeiten Co- und Cheftrainer bei Fortuna Mombach war und dann lange die A-Junioren des VfB Ginsheim gecoacht hat.

„Budenheim ist ein toller Verein mit sympathischem Vorstand und vielen jungen Leuten, bei dem auch viel drum herum gemacht wird“, sagt der Mainzer, „mein Ziel ist nun, dass so viele Spieler wie möglich bleiben. Sportliche Ziele werden wir uns erst einmal nicht stecken und sehen, was machbar ist.“ Kittl betont: „Ich gehe nirgendwo hin, um nur ein Jahr zu bleiben.“