FV Budenheim II macht es nochmal spannend

Der FV Budenheim II (in Schwarz) behielt im Duell mit dem VfL Fontana Finthen II (in Weiß) am Ende doch noch knapp die Oberhand. – Foto: Michael Fink

Nach Einschätzung von Benjamin Rupp, dem spielenden Co-Trainer der TSG, hätten sich die Bretzenheimer gegen den Tabellenletzten aus Mombach lange schwergetan und in einem zähen Spiel geduldig bleiben müssen. In der zweiten Halbzeit habe die TSG ihre spielerische Überlegenheit nutzen können und am Ende verdient mit 3:0 gewonnen.

„Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, haben ein frühes Tor erzielt und sind nach einer bärenstarken ersten Hälfte verdient mit 3:0 in die Pause gegangen. Danach ist die Partie offener geworden, wobei wir trotzdem noch bis zur 70. Spielminute eine gute Kontrolle hatten und die Begegnung durch einen weiteren Treffer hätten entscheiden müssen. Im Anschluss sind wir nachlässiger geworden und es haben sich Fehler eingeschlichen, die es am Ende nochmal spannend gemacht haben. Trotzdem sind wir sehr zufrieden mit dem Dreier, den wir gegen eine formstarke Fontana gerne mit nach Budenheim nehmen”, so das Fazit des FV-Trainers Martin Laufersweiler.

„Das war ein hart erkämpfter Sieg nach einer super Teamleistung. Gratulation an die ganze Mannschaft! Nach dem verschossenen Elfmeter mussten wir den Ausgleich hinnehmen und haben uns dann eigentlich schon mit dem Unentschieden zufriedengegeben, um mit der letzten Aktion des Spiels doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Damit haben wir in der Rückrunde gegen die Top 4 zehn Punkte eingefahren und bewiesen, dass wir mit jedem Gegner in dieser Klasse mithalten können”, kommentierte Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG.

Spvgg. Ingelheim II – SG SpoDrOck 6:1 (4:1)

Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein berichtete: „Wir konnten nach zwei Minuten bereits die Führung erzielen und das Ergebnis bis kurz vor der Pause auf 4:0 stellen. Mit dem Pausenpfiff hat die SG SpoDrOck nach einer Ecke ein sehr ansehnliches Fallrückzieher-Tor erzielt. Nach der Pause haben wir nach wie vor das Spiel bestimmt. Nach 55 Minuten hat es für den Kapitän der Gäste eine Gelb-Rote Karte wegen Reklamierens beim Schiedsrichter gegeben. Die Überzahl haben wir noch zweimal zum verdienten 6:1 nutzen können.”

Tore: 1:0 Justin Lüdgen (2.), 2:0, 3:0 Timo Nuß (33.; 36., Kopfball), 4:0 Kai Klumb (40.), 4:1 Tobias Enslinger (45., Fallrückzieher), 5:1 K. Klumb (61.), 6:1 Christian Hack (85.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Bastian Fischer (SG SpoDrOck) wegen Reklamierens (55.)

SV Ober-Olm II – SNK Bosnjak Mainz 1:1 (0:0)

„Das Spiel war ausgeglichen, obwohl wir die besseren Torchancen hatten. Wir haben zwei Zeitstrafen bekommen, weil wir angeblich nicht zu schnell vom Ball weggegangen sind, aber wir wurden eigentlich aus 30 Zentimetern angeschossen. Unser Torwart Seyfullah Pala hat am Ende durch eine sehr gute Parade aus fünf Metern einen Punkt festgehalten. Der Punkt war sehr gut für unsere Moral. Der Schiedsrichter hatte einen schwarzen Tag”, sagte SNK-Spielertrainer Selvedin Delic.

Tore: 1:0 Pedro Jose Barbosa Concalves (90., per Kopf), 1:1 Eldar Becic (90.+3), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Selvedin Delic (83.) & Becir Hodzic (87.) wegen Ballsperre (beide SNK Bosnjak Mainz), Gelb-Rote Karte für S. Delic (SNK Bosnjak Mainz) wegen weiteren Reklamierens nach Zeitstrafe (83.)

SV Klein-Winternheim – Spvgg. Dietersheim 3:1 (2:0)

SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald gab zu Protokoll: „Defensiv haben wir sehr konsequent zusammen verteidigt und uns durch viele Balleroberungen immer wieder schnell nach vorne gespielt. Mit viel Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit konnten wir das enge Spiel am Ende mit drei sehenswerten Toren verdient für uns entscheiden. Für uns ein wichtiger Schritt, auf den wir weiter aufbauen wollen.” SVK-Akteur Alexander Thomas bereitete alle drei Tore der Hausherren vor.

Tore: 1:0 Enrico Gottwald (24.), 2:0 Ivan Miocevic (30.), 2:1 Luis Ricardo Martins Rodrigues (62.), 3:1 I. Miocevic (68.)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – TSG Hechtsheim 3:2 (1:1)

„In einer insgesamt umkämpften Partie hatten wir in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Wir haben aus einer kompakten Grundordnung heraus genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ärgerlich war, dass ein - aus unserer Sicht - klarer Elfmeter nicht gegeben worden ist. So ist es mit 1:1 in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen die Ordnung verloren und waren gegen den Ball nicht mehr so aggressiv. Wir haben Hechtsheim mehr ins Spiel kommen lassen und hatten dann auch Glück mit einer Schiedsrichterentscheidung. Wir freuen uns sehr über diesen mannschaftlich geschlossenen Kampfsieg und das zweite Sechs-Punkte-Wochenende in Folge, da unsere zweite Mannschaft ebenfalls erfolgreich war. So kann es weitergehen”, lautete das Statement von TSVgg-Trainer Dominik Friedel.

Tore: 1:0 Felix Becker (3., per Kopf), 1:1 Nadir Fenni Moutawakkil (37.), 2:1 Jan Niklas Zenkner (80.), 3:1 F. Becker (83.), 3:2 Joseph Schwerdt (90.)