FV Budenheim II holt ersten Sieg im Kellerduell

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am zurückliegenden Wochenende sieben Partien des neunten Spieltags ausgetragen. Das Spiel zwischen den zweiten Mannschaften des SV Alemannia Waldalgesheim und des FC Fortuna Mombach wurde auf den Tag der Deutschen Einheit (15 Uhr) verlegt.
Spvgg. Ingelheim II – TSG Bretzenheim III 3:0 (0:0)
„Zu Beginn des Rotweinfestes gewinnt ein Ingelheimer immer gern. Wir haben uns die ersten 25 Minuten sehr schwergetan. Danach ist es besser geworden. Zur Halbzeit war es ein leistungsgerechtes 0:0. In der zweiten Hälfte haben wir uns deutlich mehr Torchancen herausgespielt und uns in der 55. Minute schließlich mit dem 1:0 belohnt. In der 75. Minute hat es für uns eine 10-Minuten-Strafe gegeben, die wir jedoch wiederholt zum Torerfolg genutzt haben. Am Ende haben die Bretzenheimer nochmal alles nach vorne geworfen, was für uns Räume zum Kontern geboten hat. Einen dieser Konter haben wir verwertet”, fasste Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein zusammen.
Tore: 1:0 Nils Mayer (55., per Kopf), 2:0 Justin Lüdgen (80.), 3:0 Kai Eric Klumb (88.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für K. Klumb (75.)
Spvgg. Dietersheim – SG SpoDrOck 2:2 (0:1)
SG-Trainer Dilsad Özsoy berichtete: „Es war von beiden Seiten kein hochkarätiges Spiel. Meines Erachtens war der Gegner größtenteils optisch überlegener, ohne so richtig zwingend zu werden. Wir hatten die ein oder andere größere Möglichkeit, weitere Tore zu erzielen, aber am Ende des Tages halte ich das Unentschieden für gerecht.”
Tore: 0:1 Esmail Mahmoud (12.), 1:1 Enis Alija (67.), 2:1 Fabian Kreidler (72.), 2:2 E. Mahmoud (82., FE)
VfL Fontana Finthen II – TSG Heidesheim 4:0 (4:0)
„Absolut verdienter Heimsieg - auch in der Höhe - in einem super fairen Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben stark angefangen und nach 25 Minuten 4:0 geführt. Die ersatzgeschwächten Heidesheimer haben nur schwer ins Spiel gefunden und wir haben endlich unsere erarbeiteten Chancen eiskalt verwertet. Im Laufe der ersten Halbzeit hatten wir noch zwei Alutreffer sowie Heidesheim nach einem guten Eckball ebenfalls einen Lattentreffer. In der zweiten Hälfte hat Heidesheim umgestellt und ist so besser ins Spiel gekommen. Die Partie ist dann jedoch vor sich hingeplätschert: Wir hatten viel Ballbesitz und Heidesheim hat gut dagegengehalten. Es haben sich nicht mehr viele Chancen auf beiden Seiten ergeben”, resümierte VfL-Spielertrainer Daniel Küting.
Tore: 1:0 Benjamin Oluwatope Olayemi Ogunloye (4.), 2:0 Eigentor von Kevin Brunn (13.), 3:0, 4:0 Luca Werner Nonnenmacher (23., 25.)
SV Ober-Olm II – FV Hassia Kempten 1:5 (0:2)
FV-Kapitän Tobias Wilbert hielt fest: „Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Aber anders als in der letzten Woche hat die Defensive besser gestanden und wir haben den Gegner nur zu wenigen Chancen kommen lassen. Vorne haben unsere Stürmer gezeigt, dass sie nur wenige Chancen brauchen. Geschlossene Mannschaftsleistung und verdienter Auswärtssieg. Wir mussten mit einem sehr dünnen Kader antreten.”
Tore: 0:1 Niklas Bernd (29.), 0:2, 0:3 Noah Thelen (35., 47.), 1:3 Tobias Markus Jestaedt (65.), 1:4 Kurt Ritzmann (88.), 1:5 N. Thelen (90.)
TSG Hechtsheim – SV Klein-Winternheim 6:0 (2:0)
TSG-Coach Dragutin Latincic sagte: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben sauber verteidigt, diszipliniert gegen den Mann gearbeitet und die Räume eng gemacht. Unser Umschaltspiel war so brutal, dass der Sieg aus meiner Sicht verdient ist. Wir hatten einen tollen Tag und fast jede Aktion hat funktioniert.” Latincic hatte dennoch lobende Worte für den Gegner aus Klein-Winternheim, der eine starke Zweikampfführung, ein gutes Aufbauspiel und brandgefährliche Standards habe.
Tore: 1:0 Joseph Schwerdt (17.), 2:0 Timo Lochmann (42.), 3:0 Maurice Weber (48.), 4:0 Eigentor von Julius Florian Dittrich (55.), 5:0 Borivoje Slavisa Saitovic (57.), 6:0 J. Schwerdt (84.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Mani Moini (78.)
SNK Bosnjak Mainz – FV Budenheim II 4:5 (4:3)
„Die erste Hälfte war sehr hektisch und turbulent. Wir hatten Schwierigkeiten, längere Dominanzphasen zu halten, und waren hinten viel zu anfällig. Das ist uns im zweiten Durchgang deutlich besser gelungen und wir waren das klar bessere Team. Wir sind sehr glücklich über unseren ersten Sieg. Das gibt unserer jungen Mannschaft mit Sicherheit mehr Selbstvertrauen für die kommenden Spiele”, so das Fazit von Martin Laufersweiler, dem Budenheimer Trainer.
Tore: 1:0 Haris Hot (3.), 2:0 Becir Hodzic (4.), 2:1 Tobias Johann Schneider (14.), 2:2 Noah Veit (18.), 2:3 Safak Polat (21.), 3:3 B. Hodzic (24.), 4:3 Tyreese Jamaine Kranz (32.), 4:4 Yannick Held (75.), 4:5 Stefan Kirilov Nedyalkov (90.+2), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für SNK Bosnjak Mainz (77.)
TSVgg. Stadecken-Elsheim – SG Gensingen/Grolsheim 8:1 (4:0)
Adrian Scherffius, der sportliche Leiter der TSVgg., teilte mit: „Wir konnten einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg an einem Sahnetag einfahren. Einsatz, Wille und auch gute Effizienz im Abschluss sind sicherlich maßgebend gewesen. Spieler des Tages war die Mannschaft, auch wenn Luke Mielitz mit seinen drei Toren eine gute Bewerbung abgeben hat. Die Gäste sind nie richtig ins Spiel gekommen.”
Tore: 1:0 Cornelius Kaufmann (10.), 2:0, 3:0 Luke Mielitz (17., 23.), 4:0 Matthias Roth (25.), 5:0 L. Mielitz (49.), 6:0 Eigentor von Jonas Kaczmarzyk (70.), 7:0 Thomas Munk (75.), 7:1 Francesco Förster (82.), 8:1 Felix Becker (85.)