Die zweite Mannschaft des FV Budenheim fuhr im Kellerduell die ersten drei Punkte ein. – Foto: Timo Babic

FV Budenheim II holt ersten Sieg im Kellerduell Ingelheimer Zweite siegt zum Rotweinfest +++ Gerechtes Remis in Dietersheim +++ Fontana Finthen II legt stark los +++ Hassia Kempten gewinnt mit dünnem Kader deutlich +++ TSG Hechtsheim zeigt fast perfekten Auftritt +++ SG Gensingen/Grolsheim kommt bei TSVgg. unter die Räder Verlinkte Inhalte B-Klasse Mz-Bi West Stadecken-E. SV Kl.-Wint. TSG Bretzenh III Ingelheim II + 23 weitere

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am zurückliegenden Wochenende sieben Partien des neunten Spieltags ausgetragen. Das Spiel zwischen den zweiten Mannschaften des SV Alemannia Waldalgesheim und des FC Fortuna Mombach wurde auf den Tag der Deutschen Einheit (15 Uhr) verlegt.

„Zu Beginn des Rotweinfestes gewinnt ein Ingelheimer immer gern. Wir haben uns die ersten 25 Minuten sehr schwergetan. Danach ist es besser geworden. Zur Halbzeit war es ein leistungsgerechtes 0:0. In der zweiten Hälfte haben wir uns deutlich mehr Torchancen herausgespielt und uns in der 55. Minute schließlich mit dem 1:0 belohnt. In der 75. Minute hat es für uns eine 10-Minuten-Strafe gegeben, die wir jedoch wiederholt zum Torerfolg genutzt haben. Am Ende haben die Bretzenheimer nochmal alles nach vorne geworfen, was für uns Räume zum Kontern geboten hat. Einen dieser Konter haben wir verwertet”, fasste Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein zusammen. Tore: 1:0 Nils Mayer (55., per Kopf), 2:0 Justin Lüdgen (80.), 3:0 Kai Eric Klumb (88.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für K. Klumb (75.)

Sa., 27.09.2025, 16:30 Uhr SpVgg Dietersheim Dietersheim SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 2 2 Abpfiff Spvgg. Dietersheim – SG SpoDrOck 2:2 (0:1) SG-Trainer Dilsad Özsoy berichtete: „Es war von beiden Seiten kein hochkarätiges Spiel. Meines Erachtens war der Gegner größtenteils optisch überlegener, ohne so richtig zwingend zu werden. Wir hatten die ein oder andere größere Möglichkeit, weitere Tore zu erzielen, aber am Ende des Tages halte ich das Unentschieden für gerecht.” Tore: 0:1 Esmail Mahmoud (12.), 1:1 Enis Alija (67.), 2:1 Fabian Kreidler (72.), 2:2 E. Mahmoud (82., FE) Gestern, 12:15 Uhr VfL Fontana Finthen Fon. Finthen II TSG Heidesheim Heidesheim 4 0 Abpfiff VfL Fontana Finthen II – TSG Heidesheim 4:0 (4:0) „Absolut verdienter Heimsieg - auch in der Höhe - in einem super fairen Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben stark angefangen und nach 25 Minuten 4:0 geführt. Die ersatzgeschwächten Heidesheimer haben nur schwer ins Spiel gefunden und wir haben endlich unsere erarbeiteten Chancen eiskalt verwertet. Im Laufe der ersten Halbzeit hatten wir noch zwei Alutreffer sowie Heidesheim nach einem guten Eckball ebenfalls einen Lattentreffer. In der zweiten Hälfte hat Heidesheim umgestellt und ist so besser ins Spiel gekommen. Die Partie ist dann jedoch vor sich hingeplätschert: Wir hatten viel Ballbesitz und Heidesheim hat gut dagegengehalten. Es haben sich nicht mehr viele Chancen auf beiden Seiten ergeben”, resümierte VfL-Spielertrainer Daniel Küting. Tore: 1:0 Benjamin Oluwatope Olayemi Ogunloye (4.), 2:0 Eigentor von Kevin Brunn (13.), 3:0, 4:0 Luca Werner Nonnenmacher (23., 25.)