FV Budenheim auf Aufstiegskurs

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„Die Jungs haben das bombenstark gemacht“, sprach FVB-Coach Daniel Kittl von einer „brutalen Abwehrleistung“, mit der Christian Simon & Co. „die kompletten Stürmer“ der TSG rausgenommen hätten. „Vorne haben wir gerade in der zweiten Halbzeit brutale Chancen kreiert – da hätte es auch 6:0 ausgehen können“, befand Kittl, der besonders die Standards lobte. „Das war überragend.“ Im Spiel am Samstag um 17.45 Uhr auf Naturrasen werde es „schwer genug. Aber wir haben uns eine sehr tolle Ausgangslage geschaffen. Jetzt werden wir am Freitag mit der Mannschaft noch einmal Essen gehen und eine kleine Videoanalyse machen – bevor wir am Samstag mit dem Reisebus zum Rückspiel fahren“.