FV Breidenbach wünscht sich Punkte für „ein besseres Gefühl“ Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Platzt beim Tabellenletzten der Knoten im Spiel bei den TSF Heuchelheim, die nur drei Ränge höher stehen, aber 14 Zähler mehr auf dem Konto haben? +++ von Redaktion · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

Bloß nicht aufgeben! Auch gegen den SSC Burg war der FV Breidenbach konkurrenzfähig. Das schnelle Ansschlusstor zum 1:2 machte Hoffnung, die aber enttäuscht wurde. In Heuchelheim nehmen Felix Baum und seine Mannen den nächsten Anlauf, den Hebel umzulegen. © Jens Schmidt

Breidenbach/Marburg. Platzt bei Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach im Abstiegskampf trotz nahezu aussichtsloser Lage der Knoten? Chancenlos wähnt sich das Schlusslicht jedenfalls am Sonntag (15.15 Uhr) in der Partie bei Neuling TSF Heuchelheim keinesfalls.