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Ligavorschau
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FV Breidenbach wünscht sich Punkte für „ein besseres Gefühl“
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Platzt beim Tabellenletzten der Knoten im Spiel bei den TSF Heuchelheim, die nur drei Ränge höher stehen, aber 14 Zähler mehr auf dem Konto haben? +++
Breidenbach/Marburg. Platzt bei Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach im Abstiegskampf trotz nahezu aussichtsloser Lage der Knoten? Chancenlos wähnt sich das Schlusslicht jedenfalls am Sonntag (15.15 Uhr) in der Partie bei Neuling TSF Heuchelheim keinesfalls.