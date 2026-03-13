 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

FV Breidenbach wünscht sich Punkte für „ein besseres Gefühl“

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Platzt beim Tabellenletzten der Knoten im Spiel bei den TSF Heuchelheim, die nur drei Ränge höher stehen, aber 14 Zähler mehr auf dem Konto haben? +++

von Redaktion · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Bloß nicht aufgeben! Auch gegen den SSC Burg war der FV Breidenbach konkurrenzfähig. Das schnelle Ansschlusstor zum 1:2 machte Hoffnung, die aber enttäuscht wurde. In Heuchelheim nehmen Felix Baum und seine Mannen den nächsten Anlauf, den Hebel umzulegen. © Jens Schmidt
Bloß nicht aufgeben! Auch gegen den SSC Burg war der FV Breidenbach konkurrenzfähig. Das schnelle Ansschlusstor zum 1:2 machte Hoffnung, die aber enttäuscht wurde. In Heuchelheim nehmen Felix Baum und seine Mannen den nächsten Anlauf, den Hebel umzulegen. © Jens Schmidt

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VL Hessen Mitte
Breidenbach
TSF Heuchelheim

Breidenbach/Marburg. Platzt bei Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach im Abstiegskampf trotz nahezu aussichtsloser Lage der Knoten? Chancenlos wähnt sich das Schlusslicht jedenfalls am Sonntag (15.15 Uhr) in der Partie bei Neuling TSF Heuchelheim keinesfalls.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.