Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FV Breidenbach: Vorn mehr Mut, hinten klare Kante
Teaser VL MITTE: +++ Im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga will Schlusslicht FV Breidenbach gegen Limburg mit mutigen Offensivaktionen und einer soliden Defensive die Kehrtwende schaffen +++
Breidenbach. Zu verlieren hat Fußball-Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach im Prinzip nichts mehr in dieser Saison. Ob es für die Hinterländer zum Restrundenauftakt etwas zu gewinnen gibt, weist sich am Sonntag (15 Uhr) in der Partie bei Liganeuling VfR Limburg.