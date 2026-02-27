FV Breidenbach: Vorn mehr Mut, hinten klare Kante Teaser VL MITTE: +++ Im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga will Schlusslicht FV Breidenbach gegen Limburg mit mutigen Offensivaktionen und einer soliden Defensive die Kehrtwende schaffen +++ von Redaktion · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

Wie hier gegen Julian Spies (Steinbach II) wollen David Moog (bl. Trikot) und der FV Breidenbach in der Abwehr mit "klarer Kante" agieren. © Lars Hinter

Breidenbach. Zu verlieren hat Fußball-Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach im Prinzip nichts mehr in dieser Saison. Ob es für die Hinterländer zum Restrundenauftakt etwas zu gewinnen gibt, weist sich am Sonntag (15 Uhr) in der Partie bei Liganeuling VfR Limburg.