FV Breidenbach: Vorletzte Verbandsligastation heißt Biebrich

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Teaser VL MITTE: +++ Im vorerst letzten Verbandsligaspiel der Vereinsgeschichte gastiert der Absteiger beim Tabellenvierten FV Biebrich. Das Ziel: bloß die Rote Laterne nicht mehr in die Hand nehmen +++
Breidenbach. Zwei Dienstreisen noch, dann ist die Fußball-Verbandsliga für den FV Breidenbach (vorerst) Geschichte. Nachdem sich der Absteiger mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Zeilsheim von seinem Heimpublikum verabschiedet hat, tritt er am Samstag (16 Uhr) beim FV Biebrich in der hessischen Landeshauptstadt an.