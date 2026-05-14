 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

FV Breidenbach: Vorletzte Verbandsligastation heißt Biebrich

Teaser VL MITTE: +++ Im vorerst letzten Verbandsligaspiel der Vereinsgeschichte gastiert der Absteiger beim Tabellenvierten FV Biebrich. Das Ziel: bloß die Rote Laterne nicht mehr in die Hand nehmen +++

von Redaktion · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser
Breidenbachs Trainerduo Johannes Burk (r.) und Felix Baum bereiten ihre Jungs in den letzten Wochen viel Freude.. © Jens Kaliske
Breidenbachs Trainerduo Johannes Burk (r.) und Felix Baum bereiten ihre Jungs in den letzten Wochen viel Freude.. © Jens Kaliske

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Breidenbach. Zwei Dienstreisen noch, dann ist die Fußball-Verbandsliga für den FV Breidenbach (vorerst) Geschichte. Nachdem sich der Absteiger mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Zeilsheim von seinem Heimpublikum verabschiedet hat, tritt er am Samstag (16 Uhr) beim FV Biebrich in der hessischen Landeshauptstadt an.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.