FV Breidenbach: Vorletzte Verbandsligastation heißt Biebrich

Breidenbachs Trainerduo Johannes Burk (r.) und Felix Baum bereiten ihre Jungs in den letzten Wochen viel Freude.. © Jens Kaliske

Breidenbach. Zwei Dienstreisen noch, dann ist die Fußball-Verbandsliga für den FV Breidenbach (vorerst) Geschichte. Nachdem sich der Absteiger mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Zeilsheim von seinem Heimpublikum verabschiedet hat, tritt er am Samstag (16 Uhr) beim FV Biebrich in der hessischen Landeshauptstadt an.