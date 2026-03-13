FV Breidenbach verpflichtet Marvin Lauber

Marvin Lauber freut sich, ab kommender Saison wieder das Trikot des FV Breidenbach zu tragen. © FV 09 Breidenbach

Breidenbach. Der FV 09 Breidenbach vermeldet den nächsten Neuzugang zur Saison 2026/2027 – und wieder ist es ein ehemaliger Fußballer des aktuellen in der Verbandsliga Mitte spielenden Hinterländer Traditionsvereins.

Marvin Lauber absolvierte 2022/2023 seine erste Seniorensaison im Breidenbacher Trikot, kam vornehmlich in der A-Liga-Mannschaft zum Zuge, und zeichnete sich gleich beim ersten seiner drei Verbandsliga-Einsätzen als Torschütze aus. Der 22-jährige Wallauer konnte in den letzten drei Jahren beim VfL Biedenkopf vornehmlich in der Gruppenliga Gießen-Marburg wertvolle Erfahrungen sammeln.

„Seine Rückkehr wird ihn in den Kader der 1. Mannschaft bringen und wir sind sicher, dass er dort nach seiner Zeit 2022/2023 im bekannten Umfeld ein wertvoller Bestandteil unserer neuen Mannschaft werden kann. Wir dürfen gespannt sein, auf welcher Position wir ihn dann in der kommenden Saison sehen werden. Seine Flexibilität macht ihn so wertvoll und unser neuer Trainer Benni Bender wird sicherlich eine maßgeschneiderte Position für ihn finden“, heißt es in einer Mitteilung des FV Breidenbach.