FV Breidenbach verliert trotz ordentlicher Leistung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wiesbaden . Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte eine 0:3-Niederlage beim Türkischen SV Wiesbaden hinnehmen müssen – und haderte vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. Denn der Auftritt war über weite Strecken ordentlich und lässt Hoffnung für die kommenden Wochen zu.