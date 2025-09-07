 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Moritz Filipzik (r.), hier im Duell mit Burgs Simon Reiprich, und der FV Breidenbach müssen in der Fußball-Verbandsliga eine Niederlage in Wiesbaden einstecken. (Archivfoto) © Isabel Althof
FV Breidenbach verliert trotz ordentlicher Leistung

Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist ist in Wiesbaden nicht chancenlos. Umso ärgerlicher, dass das Ergebnis am Ende doch hoch ausfällt +++

Wiesbaden . Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte eine 0:3-Niederlage beim Türkischen SV Wiesbaden hinnehmen müssen – und haderte vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. Denn der Auftritt war über weite Strecken ordentlich und lässt Hoffnung für die kommenden Wochen zu.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

