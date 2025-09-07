FV Breidenbach verliert trotz ordentlicher Leistung

Wiesbaden . Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte eine 0:3-Niederlage beim Türkischen SV Wiesbaden hinnehmen müssen – und haderte vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. Denn der Auftritt war über weite Strecken ordentlich und lässt Hoffnung für die kommenden Wochen zu.