 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Viktor Vielwock (links) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Perftaler. (Archivfoto). © Jens Schmidt
Viktor Vielwock (links) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Perftaler. (Archivfoto). © Jens Schmidt

FV Breidenbach verliert das Kellerduell mit 1:4

Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach unterliegt trotz zwischenzeitlichem Ausgleich dem SV Zeilsheim klar mit 1:4. Nach dem vergebenen Führungstreffer war der Widerstand der Gäste gebrochen +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
SV Zeilsheim

Zeilsheim. Der FV Breidenbach hat im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Mitte 1:4 beim SV Zeilsheim verloren. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs wurde es am Ende eine deutliche Niederlage für die 09er.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.10.2025, 21:35 Uhr
RedaktionAutor