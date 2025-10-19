FV Breidenbach verliert das Kellerduell mit 1:4

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zeilsheim. Der FV Breidenbach hat im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Mitte 1:4 beim SV Zeilsheim verloren. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs wurde es am Ende eine deutliche Niederlage für die 09er.