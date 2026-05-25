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Ligabericht
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FV Breidenbach verabschiedet sich mit Torfestival aus Saison
Teaser VL MITTE: +++ Trotz Abstieg zeigt der FV Breidenbach seine Qualitäten: Mit einem Torfestival gegen Waldbrunn verabschieden sich die Perftaler aus der Verbandsliga, gestützt auf drei Doppelpacks +++
Waldbrunn. Der FV Breidenbach hat sich mit einem weiteren Torfestival aus der Fußball-Verbandsliga Mitte verabschiedet. Beim FC Waldbrunn gewann das Team von Spielertrainer Felix Baum – wie bereits in der Vorwoche in Biebrich – mit 6:3 (2:1) und feierte damit den dritten Sieg in Serie.