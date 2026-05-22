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Ligavorschau
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FV Breidenbach verabschiedet sich aus der Verbandsliga
Teaser VL MITTE: +++ Nach anderthalb Dekaden muss sich das langjährige Hinterländer Aushängeschild aus der Verbandsliga verabschieden. Das letzte Spiel steigt am Samstag im Westerwald beim FC Waldbrunn +++
Breidenbach/Marburg. Nach anderthalb Dekaden in der zweithöchsten hessischen Fußballklasse bestreitet Absteiger FV Breidenbach am Samstag (14 Uhr) in Fussingen beim FC Waldbrunn seine vorerst letzte Verbandsligapartie. Am finalen Spieltag nächste Woche sind die Hinterländer nämlich spielfrei.