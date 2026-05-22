FV Breidenbach verabschiedet sich aus der Verbandsliga Teaser VL MITTE: +++ Nach anderthalb Dekaden muss sich das langjährige Hinterländer Aushängeschild aus der Verbandsliga verabschieden. Das letzte Spiel steigt am Samstag im Westerwald beim FC Waldbrunn +++ von Redaktion · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

Wie im Rausch spielten Sadettin Taskiran und der FV Breidenbach letzten Samstag beim FV Biebrich (links John Reith) auf. Auch das letzte Verbandsligaspiel in Waldbrunn soll nun gewonnen werden. © Frank Heinen

Breidenbach/Marburg. Nach anderthalb Dekaden in der zweithöchsten hessischen Fußballklasse bestreitet Absteiger FV Breidenbach am Samstag (14 Uhr) in Fussingen beim FC Waldbrunn seine vorerst letzte Verbandsligapartie. Am finalen Spieltag nächste Woche sind die Hinterländer nämlich spielfrei.