 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Amon Joel Hirsi (r.) und dem FV Breidenbach war auch in Dietkirchen kein Sieg vergönnt. Das 1:1 könnte dennoch die Trendwende markieren. © Jens Schmidt
Amon Joel Hirsi (r.) und dem FV Breidenbach war auch in Dietkirchen kein Sieg vergönnt. Das 1:1 könnte dennoch die Trendwende markieren. © Jens Schmidt

FV Breidenbach stoppt seine Horrorserie

Teaser VL MITTE: +++ Im „Krisengipfel“ der Fußball-Verbandsliga holen die Perftaler ein 1:1-Unentschieden beim TuS Dietkirchen. Wieder mal holt dabei Felix Baum die Kohlen aus dem Feuer +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
Dietkirchen

Dietkirchen. Zwar weder Fisch noch Fleisch, aber immerhin ein Punkt: Der FV Breidenbach hat den zweiten Saisonzähler eingefahren. Im „Krisengipfel“ hatte der „Dino“ der Fußball-Verbandsliga Mitte beim TuS Dietkirchen gar bis zu 79. Spielminute mit 1:0 geführt, musste sich am Ende des Tages aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.9.2025, 21:08 Uhr
RedaktionAutor