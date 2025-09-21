FV Breidenbach stoppt seine Horrorserie

Dietkirchen. Zwar weder Fisch noch Fleisch, aber immerhin ein Punkt: Der FV Breidenbach hat den zweiten Saisonzähler eingefahren. Im „Krisengipfel“ hatte der „Dino“ der Fußball-Verbandsliga Mitte beim TuS Dietkirchen gar bis zu 79. Spielminute mit 1:0 geführt, musste sich am Ende des Tages aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.