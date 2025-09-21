FV Breidenbach stoppt seine Horrorserie

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dietkirchen. Zwar weder Fisch noch Fleisch, aber immerhin ein Punkt: Der FV Breidenbach hat den zweiten Saisonzähler eingefahren. Im „Krisengipfel“ hatte der „Dino“ der Fußball-Verbandsliga Mitte beim TuS Dietkirchen gar bis zu 79. Spielminute mit 1:0 geführt, musste sich am Ende des Tages aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.