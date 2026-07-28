FV Breidenbach startet in das „Konsolidierungsjahr“

Breidenbach. Ist ein Verbandsligaabsteiger in der folgenden Gruppenligasaison automatisch der Aufstiegsfavorit? Diese Frage diskutieren derzeit alle Anhänger und Freunde des FV Breidenbach, aber auch die Konkurrenz des Hinterländer Fußballvereins. Bei den „Blauen“ selbst sieht man diese Konstellation wesentlich entspannter. Die Hinterländer lassen sich samt des neuen Trainers Benjamin Bender zu nichts drängen. Sie verweisen auf den selbst auferlegten Dreijahresplan, an dessen Ende man sich sportlich und im administrativen Bereich nachhaltig aufgestellt haben will.