 2026-07-28T09:36:08.541Z

Ligavorschau

FV Breidenbach startet in das „Konsolidierungsjahr“

Teaser GL Gi/MR: +++ Nach dem Abstieg fokussiert sich der FV Breidenbach auf seinen dreijährigen Plan. Mit neuem Trainer und frischen Talenten strebt das Team Stabilität und langfristigen Erfolg an +++

von Redaktion · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
Der Fv Breidenbach in der Saison 2026/2027 (obere Reihe, jeweils von links): Hendrik Vaupel, Marius Kamm, Felix Ganzke, Amon Hirsi, Viktor Vielwock, Justin Six, Alen Medjic sowie (mittlere Reihe)Philipp Kamenskiy, Felix Baum, David Moog, Trainer Benni Bender, Teammanager Sammy Hartlieb, Tobias Ochs, Finn Sabau und (sitzend) Riffat Adnan, Emil Hallermann, Nils Cakar, Max Jäger, Ludwig Klein, David Linneborn, Luca Vogel, Conor Beem und Marvin Lauber. Es fehlen: Alessandro Gamma, Tim Burkert, Torwarttrainer Martin Lokoc. © Frank Schmidt
Der Fv Breidenbach in der Saison 2026/2027 (obere Reihe, jeweils von links): Hendrik Vaupel, Marius Kamm, Felix Ganzke, Amon Hirsi, Viktor Vielwock, Justin Six, Alen Medjic sowie (mittlere Reihe)Philipp Kamenskiy, Felix Baum, David Moog, Trainer Benni Bender, Teammanager Sammy Hartlieb, Tobias Ochs, Finn Sabau und (sitzend) Riffat Adnan, Emil Hallermann, Nils Cakar, Max Jäger, Ludwig Klein, David Linneborn, Luca Vogel, Conor Beem und Marvin Lauber. Es fehlen: Alessandro Gamma, Tim Burkert, Torwarttrainer Martin Lokoc. © Frank Schmidt

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Breidenbach. Ist ein Verbandsligaabsteiger in der folgenden Gruppenligasaison automatisch der Aufstiegsfavorit? Diese Frage diskutieren derzeit alle Anhänger und Freunde des FV Breidenbach, aber auch die Konkurrenz des Hinterländer Fußballvereins. Bei den „Blauen“ selbst sieht man diese Konstellation wesentlich entspannter. Die Hinterländer lassen sich samt des neuen Trainers Benjamin Bender zu nichts drängen. Sie verweisen auf den selbst auferlegten Dreijahresplan, an dessen Ende man sich sportlich und im administrativen Bereich nachhaltig aufgestellt haben will.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.