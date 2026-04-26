FV Breidenbach – SF/BG Marburg: Drei Elfmeter sitzen nicht

Findet klare Worte nach dem 2:2 beim FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivbild) © Jens Schmidt

Breidenbach. Der FV Breidenbach und die SF/BG Marburg – wenn diese beiden Teams in der Fußball-Verbandsliga aufeinandertreffen, scheinen Dramen vorprogrammiert: Nach dem Zehn-Tore-Spektakel (5:5) im Hinspiel folgte in der Rückpartie ein Elfmeter-Dilemma in drei Akten. Nach hochspannenden 98 Minuten hieß es am Ende erneut unentschieden. 2:2 trennten sich die beiden Kontrahenten.