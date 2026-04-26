 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

FV Breidenbach – SF/BG Marburg: Drei Elfmeter sitzen nicht

Teaser VL MITTE: +++ Eine Sache ist klar: Wenn die beiden Teams in der Fußball-Verbandsliga aufeinandertreffen, sind immer Spiele für die Geschichtsbücher möglich. So war es auch dieses mal +++

von Redaktion · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser
Findet klare Worte nach dem 2:2 beim FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivbild) © Jens Schmidt
Findet klare Worte nach dem 2:2 beim FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga: Vladimir Kovacevic, Trainer der SF/BG Marburg. (Archivbild) © Jens Schmidt

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Breidenbach. Der FV Breidenbach und die SF/BG Marburg – wenn diese beiden Teams in der Fußball-Verbandsliga aufeinandertreffen, scheinen Dramen vorprogrammiert: Nach dem Zehn-Tore-Spektakel (5:5) im Hinspiel folgte in der Rückpartie ein Elfmeter-Dilemma in drei Akten. Nach hochspannenden 98 Minuten hieß es am Ende erneut unentschieden. 2:2 trennten sich die beiden Kontrahenten.

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