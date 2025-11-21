FV Breidenbach setzt auch gegen SG Walluf auf Sieg

Breidenbach/Marburg. Nach dem Sieg ist vor dem Sieg! Kein anderes Motto zählt für Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach am Samstag ab 14.30 Uhr. Dann empfangen die Hinterländer nach dem ersten Saisondreier der Vorwoche den Tabellendritten SG Walluf. Und ob der FVB gegen ein Topteam spielt oder gegen ein Kellerkind, ist angesichts des eigenen, nach wie vor prekären Tabellenstands ohnehin egal.