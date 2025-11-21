 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Initialzünder: Jannik Lehnert (hier im Zweikampf mit Fast-Namensvetter Jannik Lennart Kuhn) mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Okriftel den Grundstein zum ersten Breidenbcher Saisonsieg. © Jens Schmidt
Initialzünder: Jannik Lehnert (hier im Zweikampf mit Fast-Namensvetter Jannik Lennart Kuhn) mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Okriftel den Grundstein zum ersten Breidenbcher Saisonsieg. © Jens Schmidt

FV Breidenbach setzt auch gegen SG Walluf auf Sieg

Teaser VL MITTE: +++ Nachdem das Verbandsliga-Schlusslicht im Kellerduell mit Okriftel das erste Spiel in dieser Saison gewonnen hat, soll am Samstag gegen den Tabellendritten der nächste Dreier her +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Breidenbach
SF/BG Marburg
SG Walluf

Breidenbach/Marburg. Nach dem Sieg ist vor dem Sieg! Kein anderes Motto zählt für Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach am Samstag ab 14.30 Uhr. Dann empfangen die Hinterländer nach dem ersten Saisondreier der Vorwoche den Tabellendritten SG Walluf. Und ob der FVB gegen ein Topteam spielt oder gegen ein Kellerkind, ist angesichts des eigenen, nach wie vor prekären Tabellenstands ohnehin egal.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.11.2025, 16:16 Uhr
RedaktionAutor