Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FV Breidenbach setzt auch gegen SG Walluf auf Sieg
Teaser VL MITTE: +++ Nachdem das Verbandsliga-Schlusslicht im Kellerduell mit Okriftel das erste Spiel in dieser Saison gewonnen hat, soll am Samstag gegen den Tabellendritten der nächste Dreier her +++
Breidenbach/Marburg. Nach dem Sieg ist vor dem Sieg! Kein anderes Motto zählt für Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach am Samstag ab 14.30 Uhr. Dann empfangen die Hinterländer nach dem ersten Saisondreier der Vorwoche den Tabellendritten SG Walluf. Und ob der FVB gegen ein Topteam spielt oder gegen ein Kellerkind, ist angesichts des eigenen, nach wie vor prekären Tabellenstands ohnehin egal.