FV Breidenbach nach Pleite gegen Burg kaum noch zu retten
Teaser VL MITTE: +++ Beim Fußball-Verbandsligisten gehen so langsam die Lichter aus. Gegen den SSC Burg ist nichts zu holen. Zu allem Überfluss gibt es noch eine Rote Kart +++
Breidenbach. Glaube, Liebe, Hoffnung? Für den FV Breidenbach ist der Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga in weite Ferne gerückt. Gab es schon beim 1:7 im Hinspiel gegen den SSC Burg nichts zu holen, verloren die Perftaler nun zu Hause mit 1:3 (1:2). Der Gewinner hingegen reitet derweil auf einer Erfolgswelle.