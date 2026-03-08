FV Breidenbach nach Pleite gegen Burg kaum noch zu retten Teaser VL MITTE: +++ Beim Fußball-Verbandsligisten gehen so langsam die Lichter aus. Gegen den SSC Burg ist nichts zu holen. Zu allem Überfluss gibt es noch eine Rote Kart +++ von Redaktion · Heute, 21:01 Uhr · 0 Leser

Zug zum Tor in der Fußball-Verbandsliga: Felix Baum vom FV Breidenbach nimmt Maß, Niklas Heupel (l.), Torhüter des SSC Burg stellt sich ihm in den Weg. © Jens Schmidt

Breidenbach. Glaube, Liebe, Hoffnung? Für den FV Breidenbach ist der Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga in weite Ferne gerückt. Gab es schon beim 1:7 im Hinspiel gegen den SSC Burg nichts zu holen, verloren die Perftaler nun zu Hause mit 1:3 (1:2). Der Gewinner hingegen reitet derweil auf einer Erfolgswelle.