 2026-07-17T11:53:53.177Z

Turnier

FV Breidenbach lädt zum HR-Fensterbau-Cup ein

Teaser Turnier: +++ Zum elften Mal richtet der FV Breidenbach am Samstag sein Vorbereitungsturnier aus. Mit dabei sind Titelverteidiger SG Oberes Edertal, die SG Eschenburg und der Gladenbacher SC +++

von Redaktion · Heute, 14:17 Uhr · 0 Leser
Im Breidenbacher Gunterstal geht es an diesem Samstag einmal mehr um den HR-Fensterbau-Cup. © Jens Schmidt
Im Breidenbacher Gunterstal geht es an diesem Samstag einmal mehr um den HR-Fensterbau-Cup. © Jens Schmidt

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GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach

Breidenbach. Am diesem Samstag steigt im Breidenbacher Gunterstal-Stadion die mittlerweile 11. Auflage des HR-Fensterbau-Cups. Fußball-Gruppenligist FV Breidenbach misst sich bei seinem Vorbereitungsturnier mit drei Mannschaften aus drei Fußballkreisen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.