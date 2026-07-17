Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Turnier
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FV Breidenbach lädt zum HR-Fensterbau-Cup ein
Teaser Turnier: +++ Zum elften Mal richtet der FV Breidenbach am Samstag sein Vorbereitungsturnier aus. Mit dabei sind Titelverteidiger SG Oberes Edertal, die SG Eschenburg und der Gladenbacher SC +++
Breidenbach. Am diesem Samstag steigt im Breidenbacher Gunterstal-Stadion die mittlerweile 11. Auflage des HR-Fensterbau-Cups. Fußball-Gruppenligist FV Breidenbach misst sich bei seinem Vorbereitungsturnier mit drei Mannschaften aus drei Fußballkreisen.