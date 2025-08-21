FV Breidenbach kassiert fünf Tiefschläge von Ederbergland

Breidenbach. Drittes Heimspiel in der laufenden Saison der Fußball-Verbandsliga MItte, erster Dreier? Das war die Frage in den Reihen des FV Breidenbach vor dem ewig jungen Prestige-Derby gegen den FC Ederbergland. Die nüchterne Antwort: Nein. Am Ende des Abends zählte nur das Ergebnis. Unter dem Strich stand – wieder einmal – eine Niederlage. In Zahlen ausgedrückt: eine 0:5- Heimpleite.