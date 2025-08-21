Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FV Breidenbach kassiert fünf Tiefschläge von Ederbergland
Teaser VL MITTE: +++ Felix Baum sieht ein „katastrophales Spiel“, Torwart Ludwig Klein muss fünfmal hinter sich greifen. So ist die Pleite des FV 09 in der Fußball-Verbandsliga Mitte zustande gekommen +++
Breidenbach. Drittes Heimspiel in der laufenden Saison der Fußball-Verbandsliga MItte, erster Dreier? Das war die Frage in den Reihen des FV Breidenbach vor dem ewig jungen Prestige-Derby gegen den FC Ederbergland. Die nüchterne Antwort: Nein. Am Ende des Abends zählte nur das Ergebnis. Unter dem Strich stand – wieder einmal – eine Niederlage. In Zahlen ausgedrückt: eine 0:5- Heimpleite.