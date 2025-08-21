 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Breidenbachs Keeper Ludwig Klein ist nicht zu beneiden: Fünf Tore kassiert der Neuzugang bei der Heimpleite gegen den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga Mitte. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Breidenbachs Keeper Ludwig Klein ist nicht zu beneiden: Fünf Tore kassiert der Neuzugang bei der Heimpleite gegen den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga Mitte. (Archivfoto) © Jens Schmidt

FV Breidenbach kassiert fünf Tiefschläge von Ederbergland

Teaser VL MITTE: +++ Felix Baum sieht ein „katastrophales Spiel“, Torwart Ludwig Klein muss fünfmal hinter sich greifen. So ist die Pleite des FV 09 in der Fußball-Verbandsliga Mitte zustande gekommen +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Ederbergland
Breidenbach

Breidenbach. Drittes Heimspiel in der laufenden Saison der Fußball-Verbandsliga MItte, erster Dreier? Das war die Frage in den Reihen des FV Breidenbach vor dem ewig jungen Prestige-Derby gegen den FC Ederbergland. Die nüchterne Antwort: Nein. Am Ende des Abends zählte nur das Ergebnis. Unter dem Strich stand – wieder einmal – eine Niederlage. In Zahlen ausgedrückt: eine 0:5- Heimpleite.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.8.2025, 16:42 Uhr
RedaktionAutor