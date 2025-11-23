FV Breidenbach kassiert bittere Heimpleite

Breidenbach. Im letzten Heimspiel im alten Kalenderjahr in der Fußball-Verbandsliga Mitte gab es für den FV Breidenbach kein Happy End. Am Ende des Tages stand gegen die SG Walluf eine 1:2-Heimniederlage. Dem Paukenschlag gegen Germania Okriftel folgte beim Hinterländer Traditionsverein wieder der Schlag in die Magengrube.