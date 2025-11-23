 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Kein Sieg mehr dieses Jahr auf eigenem Rasen: Der FV Breidenbach muss sich der SG Walluf mit 1:2 geschlagen geben. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

FV Breidenbach kassiert bittere Heimpleite

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga unterliegt der FVB auf heimischen Platz der SG Walluf. Der Trainer ist aber gar nicht mal so unzufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge +++

Breidenbach. Im letzten Heimspiel im alten Kalenderjahr in der Fußball-Verbandsliga Mitte gab es für den FV Breidenbach kein Happy End. Am Ende des Tages stand gegen die SG Walluf eine 1:2-Heimniederlage. Dem Paukenschlag gegen Germania Okriftel folgte beim Hinterländer Traditionsverein wieder der Schlag in die Magengrube.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

