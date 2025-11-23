FV Breidenbach kassiert bittere Heimpleite

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breidenbach. Im letzten Heimspiel im alten Kalenderjahr in der Fußball-Verbandsliga Mitte gab es für den FV Breidenbach kein Happy End. Am Ende des Tages stand gegen die SG Walluf eine 1:2-Heimniederlage. Dem Paukenschlag gegen Germania Okriftel folgte beim Hinterländer Traditionsverein wieder der Schlag in die Magengrube.