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Ligabericht
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FV Breidenbach ist vor dem Tor nicht abgebrüht genug
Teaser VL MITTE: +++ Da war mehr drin! Der Tabellenletzte der Verbandsliga Mitte unterliegt dem TuS Dietkirchen – weil zwar der Einsatz stimmt, das Wichtigste im Fußball aber zu lange fehlt +++
Breidenbach. Der nächste überaus couragierte Auftritt, aber die nächste bittere Pille in einer Breidenbacher Saison zum Vergessen und zum Haareraufen. Unter dem Strich stand in der Fußball-Verbandsliga Mitte diesmal ein 2:4 (0:3) gegen den TuS Dietkirchen.