 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

FV Breidenbach ist vor dem Tor nicht abgebrüht genug

Teaser VL MITTE: +++ Da war mehr drin! Der Tabellenletzte der Verbandsliga Mitte unterliegt dem TuS Dietkirchen – weil zwar der Einsatz stimmt, das Wichtigste im Fußball aber zu lange fehlt +++

von Redaktion · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Hängt sich mit seinen Teamkollegen voll rein, kann die Niederlage gegen den TuS Dietkirchen aber nicht verhindern: Nino Schmidt von Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach. (Archivbild) © Jens Schmidt
Hängt sich mit seinen Teamkollegen voll rein, kann die Niederlage gegen den TuS Dietkirchen aber nicht verhindern: Nino Schmidt von Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach. (Archivbild) © Jens Schmidt

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Breidenbach. Der nächste überaus couragierte Auftritt, aber die nächste bittere Pille in einer Breidenbacher Saison zum Vergessen und zum Haareraufen. Unter dem Strich stand in der Fußball-Verbandsliga Mitte diesmal ein 2:4 (0:3) gegen den TuS Dietkirchen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.