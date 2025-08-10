FV Breidenbach ist „mit dem Kopf überhaupt nicht da“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Walluf. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte bei der SG Walluf am Sonntag eine deutliche Niederlage kassiert. Beim 2:6 (1:4) zeigte sich der Vorjahresfünfte aus dem Rheingau in blendender Verfassung. Für die Leistung der Gäste fand Trainer Johannes Burk deutliche Worte.