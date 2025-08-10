 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Trainer Johannes Burk (l.) sieht zwar einen Treffer seines Kollegen Felix Baum, insgesamt ist sein FV Breidenbach bei der SG Walluf chancenlos. (Archivfoto) © Jens Kaliske
FV Breidenbach ist „mit dem Kopf überhaupt nicht da“

Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist kassiert bei der SG Walluf einige Gegentore. Was den Trainer dazu nötigt, recht deutliche Worte zur Leistung seiner Schützlinge zu finden +++

Walluf. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte bei der SG Walluf am Sonntag eine deutliche Niederlage kassiert. Beim 2:6 (1:4) zeigte sich der Vorjahresfünfte aus dem Rheingau in blendender Verfassung. Für die Leistung der Gäste fand Trainer Johannes Burk deutliche Worte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

